Koronawirus w Szczecinie. Podsumowanie tego tygodnia

2. Bezpośrednia obsługa interesantów w magistracie zawieszona, wnioski i podania można: - wysłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Szczecin - złożyć za pośrednictwem internetowej platformy ePUAP - wrzucać do specjalnie przygotowanych urn

4. SPP bez kontrolerów Z uwagi na odwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta i formalnie Strefa Płatnego nadal działa, ale w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa w trosce o zdrowie kontrolerów pracujących w SPP, zostali oni odesłani do swoich domów. W praktyce oznacza to, że od 18 marca br. kontrolerów nie będzie na ulicach.

5. #Szczecin pomaga To pakiet działań, które mają na celu m.in.: wsparcie seniorów, osób samotnych i niepełnosprawnych. Ważnym ogniwem inicjatywy są wolontariusze, a także pomoc sąsiedzka. W ramach akcji wspierane są również szczecińskie lokale gastronomiczne.

6. UMP apeluje do Premiera RP Unia Metropolii Polskich, zrzeszająca dwanaście największych samorządów w kraju apeluje do rządu o wsparcie dla przedsiębiorców. Chodzi o wprowadzenie ulg i rekompensat, a także zawieszenie poszczególnych opłat i podatków.

7. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych przez Internet Rodziców prosimy o wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku i pozostałych (również podpisanych) dokumentów drogą mailową na adres wybranej placówki. Oryginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do wybranej placówki w formie papierowej maksymalnie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

8. Miasto kupi szpitalowi przy Unii Lubelskiej sprzęt do wykrywania koronawirusa

Na posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zadecydowano o sfinansowaniu zakupu urządzenia do diagnostyki wirusologicznej. Specjalistyczny sprzęt trafi do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1. Dzięki temu w placówce można będzie wykonywać 160 testów dziennie.

9. Patrole Straży Miejskiej

Popularne tereny rekreacyjne, czyli polany, skwery, parki i place zabaw zostaną objęte dodatkowym nadzorem Straży Miejskiej. Pamiętajmy o unikaniu tłumów i nie tworzeniu zgromadzeń!