Koronawirus w Szczecinie. Można wesprzeć szpitale. Liczy się każda pomoc

Szpital Wojewódzki przy ul. Arkońskiej w Szczecinie to obecnie szpital zakaźny. Oznacza to, że to tu trafiają wszyscy pacjenci z podejrzeniem koronawirusa. Placówka posiada ponad 900 łóżek i 60 respiratorów.

Tutaj ważne są zestawy do intensywnej terapii. Z uwagi na zakaz odwiedzin potrzebne są drobne dostawy produktów, które w normalnych warunkach przynosiliby członkowie rodziny. To kosmetyki, małe wody butelkowane itp.

- Szpital pracuje w szczególnych warunkach i to, co w normalnych okolicznościach byłoby zapasem na wiele tygodni może okazać się niewystarczające - informuje Bogna Bartkiewicz z placówki.

Na ogłoszony w poniedziałek apel dyrektora szpitala przy ul. Unii Lubelskiej do środy odpowiedziało 185 darczyńców. Kwota, która wpłynęła to 12 tys. 285 zł. Placówka obecnie nie przyjmuje pacjentów z koronawirusem, ale została wytypowana jako ośrodek, który zajmie się pacjentami urazowymi i z chorobami psychicznymi z podejrzeniem COVID-19.

Szpital otrzymał od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 912 tys. 500 zł na refundację kosztów związanych z zakupem wyposażenia. Złożono też wniosek u wojewody na środki ochrony, materiały jednorazowe i wielokrotnego użytku oraz sprzęt medyczny na łączną kwotę 6 mln 881 tys. 235 zł.

Szpital kupuje osiem respiratorów (koszt jednego urządzenia to ok. 120 tys. zł) oraz urządzenia do pozaustrojowego wspomagania funkcji narządów, np. płuc. Jest tu 89 respiratorów, ale są one wykorzystywane, bo obecnie jest tu blisko 500 pacjentów.

Wpłat można dokonywać na konto szpitala z tytułem Darowizna na cele statutowe: BGK 31 1130 1176 0022 2011 8420 0004.