Koronawirus w Szczecinie. Jak funkcjonuje teraz Urząd Stanu Cywilnego

Urzędnicy apelują do mieszkańców o załatwianie jedynie niezbędnych spraw i realizowanie ew. płatności kartą (wszystkie stanowiska wyposażone są w terminale).

Jak rezerwować?

Rezerwacji można dokonać na stronie:

eurzad.szczecin.pl

lub dzwoniąc na dedykowaną infolinię: 91 424 5277.

Napisz maila

Wszelkie pytania dotyczące spraw załatwianych przez Urząd Stanu Cywilnego można kierować również za pomocą poczty elektronicznej na adres: usc@um.szczecin.pl.

Osoby umówione do USC będą kierowane do biletomatu przed salą 213 i po pobraniu biletu zostaną wpuszczone do stosownego pomieszczenia.