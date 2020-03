Koronawirus w Szczecinie. Jak działają urzędy i inne instytucje oraz komunikacja miejska? INFORMATOR - 13.03.2020

Pozostając do Państwa dyspozycji zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego i poprzez e-BOK.

ZUS pracuje krócej

W związku z zaleceniem sanepidu, by unikać dużych skupisk ludzi, również w salach obsługi w ZUS nie może przebywać jednocześnie zbyt wiele osób. To dla bezpieczeństwa klientów i pracowników. W placówkach ZUS pojawiły się skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski, by nie narażać się na bliski kontakt z innymi osobami. Informujemy też, że w dwa najbliższe poniedziałki (16 i 23 marca) obsługa w placówkach ZUS będzie skrócona do godz. 15.00 - czytamy w mailu przesłanym do naszej redakcji.

Zalecenia dotyczące kontaktów z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do swoich klientów z prośbą o ograniczenie wizyt w placówkach ZUS w całym kraju. W przypadku potrzeby kontaktu można skorzystać z informacji telefonicznej, wysłać maila lub skorzystać z portalu PUE ZUS.