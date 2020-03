Koronawirus. Szczecińska kultura przeniosła się do internetu

- Nasze spektakle są bezpłatne, ale na stronie podajemy numer konta, na który będzie można przelać dowolną kwotę - mówi Jakub Gwit z teatru Gwitajcie. - Nie jest to obowiązkowe. Zapewniamy, że cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na bieżącą działalność teatru.

Związki twórcze, jak Unia Literacka, organizują zrzutki i wirtualne spotkania, żeby wspomóc artystki i artystów, którzy nie zarabiają z powodu odwołania imprez. Ale to nie wystarcza. Głos w sprawie twórców zabrała szczecińska pisarka Inga Iwasiów, która codziennie czyta online swoją książkę „Na krótko”.

- Artyści nie są ekskluzywną grupą, spójrzmy szerzej - tłumaczy Inga Iwasiów. - Wszyscy pracujący bez umów o pracę boją się o byt. W kulturze na tej zasadzie działa rzesza osób, od dawna mówi się o prekariacie w domach kultury, o ludziach na grantach. To czas, by o tym rozmawiać, ponieważ źle finansowana kultura opiera się na nieopłacanej z budżetu pracy, którą następnie państwo uwzględnia w opisie swego stanu. To nieuczciwy bilans, więc go odkłamujmy. Jest też aspekt dzielenia się zasobami, dostępu do wolnych lektur, spektakli itp. Już o tym pisałam - sieć wraca do założeń ze swoich początków, ujawnia dobre potencjały, łączy i demokratyzuje udział w kulturze. Oczywiście fabryki trolli działają, ale chyba przykrywa ich wielość pozytywnych połączeń międzyludzkich. Ja się dzielę, z umiarem, pamiętając, by nie ulegać podszeptom megalomanii - nie wszyscy teraz czekają na książki, koncerty i felietony. Ale jeśli ktoś ma ochotę, jestem.