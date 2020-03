Koronawirus podobno jest "tuż za progiem". Monitorujemy sytuację w Szczecinie

Koronawirus w Szczecinie i regionie? Dane z 2.03.2020

W niedzielny wieczór władze Berlina poinformowały o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem w stolicy Niemiec. Do tej pory u naszych zachodnich sąsiadów wykryto ponad 130 przypadków zarażenia.

- Na chwilę obecną nie mamy potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem w naszym szpitalu. Obecnie na oddziale zakaźnym przebywa jeszcze dwóch pacjentów, u których wystąpiło podejrzenie zarażenia. Czekamy na wyniki badań próbek pobranych o tych osób - informuje Mateusz Iżakowski, p.o. rzecznika prasowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie Arkońska - Zdunowo.

Wśród nich jest dziesięcioletnia dziewczynka z Kołobrzegu, która wcześniej przybywała w Indonezji. Wstępnie zdiagnozowano u niej grypę, ale profilaktycznie pobrano od niej próbki do badań. Wyniki powinny być znane najwcześniej w środę.

Zakaz odwiedzin w szpitalach

- Do tej pory wysłaliśmy dziewięć próbek do przebadania. W naszym szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin, ale jest to związane z wirusem grypy - podkreśla Iżakowski.

Wszystkie osoby, które zostały przyjęte do szczecińskiego szpitala były w stanie dobrym lub średnim. Żaden z przyjętych pacjentów nie wykazywał niewydolności oddechowej.