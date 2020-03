Koronawirus. Kąpieliska w Szczecinie zamknięte do odwołania

- Nie należy również korzystać chwilowo z placów zabaw, siłowni pod chmurką, boisk sportowych czy urządzeń street workout - informuje Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska.

Zabronione jest także organizowanie imprez na polanach rekreacyjnych.

Na bulwarach w Szczecinie przywrócono zakaz picia alkoholu

Prezydent Piotr Krzystek wydał rozporządzenie, które do odwołania zakazuje spożywania napojów alkoholowych w strefie, która dwa lata temu powstała na jednym z szczecińskich bulwarów.

- Nieustannie apelujemy o włączenie się do akcji #zostanwdomu i niewychodzenie na zewnątrz bez ważnej potrzeby. Mimo to do służb dociera wiele sygnałów o ignorowaniu tych zaleceń. Dlatego patrole Straży Miejskiej zostaną skierowane na najpopularniejsze tereny rekreacyjne oraz na place zabaw, aby pilnować bezpieczeństwa mieszkańców. Pamiętajmy, aby unikać tłumów - informuje biuro prasowe szczecińskiego urzędu miasta.