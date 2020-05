Koronawirus a zmiany w służbie zdrowia. Odpowiedzi na pytania Internautów

W dobie epidemii koronawirusa zmieniło się wszystko. Inne są też procedury dotyczące opieki zdrowotnej i to nie tylko te, jakie bezpośrednio dotyczą walki z wirusem. Jak teraz działa służba zdrowia, co się zmieniło, jak teraz korzystać z opieki zdrowotnej? To pytania, jakie nurtują naszych Czytelników. Odpowiada na nie Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa zachodniopomorskiego NFZ.

Jeśli macie jakieś pytania związane z opieką zdrowotną, prześlijcie je na adres: bogna.skarul@polskapress.pl. •"Nie ma mnie w eWUŚ" - Ostatnio dzwoniłam do mojej przychodni. W rejestracji powiedzieli, że nie ma mnie w eWUŚ, ale jeśli jestem na składce męża, to wystarczy, że potwierdzę to przez telefon. Nie trzeba już podpisywać oświadczenia? - W związku z koronawirusem i zmianą sposobu sprawowania opieki nad pacjentem na zdalny, osoba, która mimo prawa do bezpłatnej opieki widnieje w eWUŚ jako nieuprawniona, może podczas rozmowy telefonicznej, w trakcie udzielania teleporady, złożyć oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń. Złożenie pisemnego oświadczenia byłoby dużym utrudnieniem, na pewno opóźniałoby dostęp do opieki zdrowotnej. Nie zmienił się za to podstawowy sposób potwierdzania statusu ubezpieczenia - nadal odbywa się w eWUŚ – systemie elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy. •Gdzie mam znaleźć lekarza? - Mieszkam w Świnoujściu. Od siedmiu miesięcy, tj. od czasu zawału serca, nie byłem nawet na wizycie poszpitalnej u kardiologa. Gdzie mam znaleźć lekarza, który poprowadzi moje dalsze leczenie.

- Co do zasady: po zakończeniu leczenia szpitalnego oraz w przypadku udzielenia świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, pacjent otrzymuje, stosownie do jego stanu zdrowia, niezależnie od karty informacyjnej, m.in.: skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej. Standardem jest skierowanie do opieki specjalistycznej w trybie ambulatoryjnym, czyli do poradni kardiologicznej, które powinien Pan otrzymać. Ponadto lekarz leczący chorego w szpitalu informuje na piśmie lekarza kierującego lub lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent, o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania) oraz o wyznaczonych wizytach kontrolnych. Proszę zatem skontaktować się z lekarzem rodzinnym. W Świnoujściu jest poradnia kardiologiczna, przyszpitalna. Nie zgłoszono tam przerwy w udzielaniu świadczeń, czyli poradnia pracuje zgodnie z harmonogramem. Należy się z nią skontaktować pod numerem 91 32 67 424 – taki nr tel. poradnia przekazała do NFZ. •Odmrażanie służby? - Podobno w przychodniach i szpitalach zaczynają przyjmować pacjentów planowych. Mówi się o odmrażaniu służby zdrowia. Jak to ma wyglądać?

- Decyzja o tym, by znowu przyjmować planowych pacjentów, leży po stronie dyrektorów placówek medycznych. Każdy podejmuje ją indywidualnie, oceniając wszystkie uwarunkowania: ryzyko zakażenia koronawirusem, dostęp do środków ochrony, żeby to ryzyko zminimalizować, możliwości kadrowe i organizacyjne, stan zdrowia pacjentów. To bardzo indywidualna decyzja, tutaj nic się nie stanie w jeden dzień. Ale warto też wiedzieć, że wszystkim zależy na tym, by wrócić do w miarę normalnego funkcjonowania, z ograniczeniami, które są i długo zapewne pozostaną.