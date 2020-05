Koronawirus a zmiany w służbie zdrowia. Odpowiedzi na pytania Internautów. Część XIII

W dobie epidemii koronawirusa zmieniło się wszystko. Inne są też procedury dotyczące opieki zdrowotnej i to nie tylko te, jakie bezpośrednio dotyczą walki z wirusem. Jak teraz działa służba zdrowia, co się zmieniło, jak teraz korzystać z opieki zdrowotnej? To pytania, jakie nurtują naszych Czytelników. Odpowiada na nie Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa zachodniopomorskiego NFZ.

Jak działa służba zdrowia w dobie koronawirusa? Część XIII Jeśli masz pytania dotyczące funkcjonowania służby zdrowia w dobie koronawirusa, prześlij je na adres: bogna.skarul@polskapress.pl •Którzy specjaliści przyjmują? - Lekarka rodzinna wystawiła mi skierowanie do neurologa. Nie powiedziała gdzie mogę teraz iść, nie wiem, którzy specjaliści przyjmują. - Pacjent ma prawo wybrać poradnię specjalistyczną spośród wszystkich, które posiadają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykaz 61 poradni neurologicznych, które mają umowę z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ, jest na stronie internetowej www.nfz-szczecin.pl, w zakładce Dla Pacjenta/ Gdzie się leczyć. Jest tam również Informator O Terminach Leczenia, dzięki któremu można wybrać poradnię, do której czas oczekiwania jest najkrótszy. Niestety, korzystając obecnie z tej możliwości, musimy uwzględnić, że np. informacja o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia może być nieaktualna, ponieważ obowiązek sprawozdawania przez przychodnie list oczekujących został czasowo zawieszony. Aby przekonać się, w której poradni i w jakim terminie możliwa będzie pierwsza wizyta, trzeba po prostu dzwonić.

Od 14 marca br. do odwołania pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do placówki (szpitala, poradni) oryginału skierowania, by znaleźć się na liście oczekujących. Chory może się zarejestrować przez telefon, a oryginał skierowania dostarczyć do palcówki w ciągu 21 dni od zakończenia epidemii lub nie później niż w dniu, w którym skorzysta z pomocy medycznej udzielanej na podstawie tego skierowania.

•Zlecenie na materac przeciwodleżynowy? - Moja mama jest po udarze i leży w domu. Co teraz trzeba zrobić, żeby otrzymała zlecenie na materac przeciwodleżynowy. Czy materac jest bezpłatny?

- Zlecenie na materac przeciwodleżynowy może wystawić m.in. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w ramach teleporady – trzeba się skontaktować z przechodnią, by ustalić termin rozmowy telefonicznej. W trakcie teleporady otrzyma Pani numer zlecenia, który wraz z numerem PESEL mamy wystarczy, by potrzebny wyrób medyczny nabyć w wybranym sklepie medycznym. Materac jest środkiem pomocniczym - wykaz sklepów, w których można zrealizować zlecenie znajduje się na stronie internetowej ZOW NFZ w zakładce Gdzie się leczyć. Materac przeciwodleżynowy jest dla pacjenta częściowo odpłatny. Odpłatność stanowi 30% kwoty refundacji wynoszącej 400 zł, czyli udział własny pacjenta w kwocie refundacji to 120 zł. Ponadto, jeśli materac będzie kosztował w sklepie np. 500 zł, to różnicę między ceną w sklepie, a wysokością refundacji, także pokryje pacjent. Łącznie zapłaci zatem 120 zł+100 zł, czyli 220 zł. Koszt refundacji po stronie NFZ wyniesie 280 zł (70% od kwoty refundacji).

•Bezpłatne zaopatrzenie w wyroby medyczne? - Kto ma prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych?

- Prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w wyroby medyczne, ale do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (te kwotę określa minister zdrowia) i zgodnie z terminem użytkowania (raz na określony czas) przysługuje inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz osobom represjonowanym. Prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, ale bez uwzględnienia okresów użytkowania, przysługuje pacjentom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Prawo to mają także osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osoby niepełnosprawne, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a także osoby, które wymagają stałego współudziału na co dzień w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Koronawirus. Liczba zakażeń w Polsce:

Osoby

zainfekowane 16 921

Ofiary

śmiertelne 839

Osoby

hospitalizowane 2 571

Osoby w

kwarantannie 96 211

Osoby

wyzdrowiałe 6 131