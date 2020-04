Koronawirus a przebywanie na ogródkach działkowych. Czy obostrzenia obowiązują i tam?

Większość mieszkańców naszego miasta stosuje się do ograniczeń wprowadzonych przez rząd w związku z pandemią koronawirusa i zostaje w domach. Ci, którzy mają taką możliwość jadą na swoje działki, a te w ostatni weekend pękały wprost w szwach.

Lasy Państwowe wprowadziły od ubiegłego piątku tymczasowy zakaz wstępu do lasów i parków narodowych. Obowiązuje on do 11 kwietnia. Na podobny krok zdecydowały się władze naszego miasta.

- W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem lasy miejskie zostały wyłączone z eksploatacji. Wyłączone są również wszystkie polany miejskie oraz leśne parkingi. Prosimy o niekorzystanie z tych wszystkich miejsc, aż do odwołania. Należy się w nich spodziewać patroli policji, straży miejskiej i żandarmerii, które będą egzekwowały przestrzeganie obowiązujących przepisów - mówi Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę to, że wcześniej z tego samego powodu zamknięty został dostęp do parków, siłowni pod chmurką, polan biwakowych oraz plaż, to ostatnim miejscem, gdzie można swobodnie przebywać na świeżym powietrzu, stały się Rodzinne Ogrody Działkowe.

- W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami na temat prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa, brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD - podkreśla w specjalnym komunikacie zarząd krajowy Polskiego Związku Działkowców.

Związkowcy wskazują ponad to, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki i przysługuje mu prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznacznym z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. - W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne - tłumaczy zarząd.

W funkcjonowaniu ROD wprowadzono jednak szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są także komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

- Apelujemy do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka - apeluje Związek Działkowców.