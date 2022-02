Kontrowersyjny uskok na ulicy Krygiera w Szczecinie. Czy jest on bezpieczny?

Powodem interwencji są uwagi kierowców do tego odcinka drogi krajowej nr 31 między Rondem Hakena, a wiaduktem na wysokości sklepu sportowego.

- Przy ul. F. Krygiera zapada się fragment jezdni. Ma to miejsce na odcinku od Ronda Hakena do wiaduktu na wysokości Decathlonu. Prawy pas jezdni wyraźnie się zapada, powstały tu koleiny. Nawierzchnia jest spękana i robią się dziury. W związku z powyższym, proszę o informację dot. stanu technicznego tego odcinka ulicy i przeprowadzenie niezbędnych napraw - napisała do prezydenta Szczecina, radna Agnieszka Kurzawa.