Koniec wakacji, a kąpielisko Dąbie wreszcie otwarte! Jak skorzystamy z niego poza sezonem? ZDJĘCIA Łukasz Czerwiński

Po co nam kąpielisko po wakacjach? Okazuje się, że jeśli jesienią pogoda dopisze, to oprócz możliwości orzeźwiających kąpieli, nowy obiekt ma do zaoferowania inne atrakcje, z których można korzystać także po wakacjach.