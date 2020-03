Kończy się remont Willi Lentza w Szczecinie. Co dalej?

W tym celu w budynku powstała sala multimedialna ze sceną, biblioteka/księgarnia multimedialna, sala do działań kreatywnych. Budynek wyposażony zostanie również w dodatkowe sale konferencyjne i wystawowe oraz restaurację.

Przed rokiem szczeciński magistrat zapowiadał, że w wyremontowanej przestrzeni powstanie placówka kulturalna, w której odbywać się będą wystawy, spektakle teatralne i kabaretowe oraz aktywności artystyczne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jak zauważa w swojej interpelacji radna Edyta Łongiewska-Wijas, podobnie sprofilowane instytucje od lat działają w naszym mieście.

- Powyższy opis z powodzeniem można odnieść do obecnej formuły Klubu 13 Muz. Po cóż więc dublować i robić w tak wartościowym budynku działalność tak niesprofilowaną, w dużym stopniu przypadkową i amatorską? Czy to naprawdę rozwija Szczecin? Czy wykorzystuje architektoniczną i historyczną unikalność miejsca - pyta radna niezrzeszona i była przewodnicząca komisji do spraw kultury.