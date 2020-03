Kolejny sposób, by ograniczyć marnowanie jedzenia. Specjalna aplikacja już działa w Szczecinie

Dobra wiadomość jest taka, że pojawiają się inicjatywy, które wspierają starania w ograniczaniu skali problemu. Obowiązująca ustawa o niemarnowaniu to krok w dobrą stronę, a wsparta codziennymi indywidualnymi działaniami, pozwoli z sukcesem ograniczyć ilość wyrzucanego jedzenia.

Polacy co roku wyrzucają średnio 247 kg jedzenia na osobę, co z wynikiem 9 mln ton plasuje Polskę na 5. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej.

Szafy na jedzenie w Szczecinie. To kolejny sposób na pomaganie

Teraz do tej walki dołącza się aplikacja Too Good To Go. Aplikacja skutecznie łączy użytkowników z piekarniami, cukierniami, sklepami czy hotelami, gdzie na koniec dnia zostaje niesprzedane jedzenie.

Jak to działa w praktyce?

O określonej porze użytkownicy sami odbierają paczki z wybranego punktu. Dostępne na platformie jedzenie można uratować w atrakcyjnej cenie, za 1/3 wartości.

- Start aplikacji w Szczecinie jest naturalnym krokiem w adresowaniu problemu wyrzucanego jedzenia. W Szczecinie wspaniale działają lodówki społeczne i banki żywności, teraz dochodzi dodatkowe komplementarne rozwiązanie, pozwalające włączyć się zarówno zwykłym mieszkańcom, jak i właścicielom piekarni, kawiarni czy sklepów w walkę o świat bez marnowania – mówi Magdalena Marzec, dyrektorka marketingu Too Good To Go w Polsce.

Lista pierwszych partnerów Too Good To Go w Szczecinie: