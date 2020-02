Kolejny Grek w Pogoni? Spekulacji transferowych nikt nie komentuje

W poniedziałek pojawiła się kandydatura Dimitriosa Diamantakosa. To 26-letni Grek, napastnik FC St. Pauli. Ma 182 cm wzrostu. W tym sezonie zdobył już 6 bramek, zanotował 2 asysty (dane za portalem transfermarkt.pl). Jego umowa obowiązuje do końca czerwca tego roku i teoretycznie można byłoby go wykupić za małe pieniądze (portal wycenia go obecnie na 750 tys. euro), ale... o ile w pierwszych spotkania w tym roku nie grał, to podczas weekendu wystąpił w derbowym meczu z HSV Hamburg. Zespół St. Pauli wygrał 2:0. Grek bramki nie strzelił, ale walczył i możliwe, że na kolejne tygodnie zyskał miejsce w pierwszym składzie. Szanse, że będzie chciał wyjechać do Polski są średnie.