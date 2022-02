Kolejne wichury w regionie zachodniopomorskim? Jest ostrzeżenie, od środy załamanie pogody

- W nocy z 16 na 17 lutego oraz 17 lutego w naszym województwie prognozowana jest kolejna wichura. Prawdopodobnie przyjmie ona nazwę „Xandra” bądź „Ylenia”. Podczas przechodzenia owego układu niskiego ciśnienia, możliwe są porywy wiatru przekraczające 100km/h. Dużym niebezpieczeństwem będzie to, że nad naszym regionem może przejść konwekcja liniowa, która przyniosłaby deszcz a także burze. Z racji tego, że konwekcja liniowa obarczona jest ryzykiem chwilowego bardzo silnego wiatru, nie wykluczałbym tu porywów ponad 110km/h. Pojawią się dwa uderzenia silnego wiatru. Pierwsze 17 lutego w drugiej części nocy, kiedy to możliwa konwekcja przejdzie nad naszym województwem, drugiego natomiast spodziewamy się w godzinach popołudniowych. Na dziś na morzu prognozuje się chwilowe porywy do 120km/h, na wybrzeżu do 100 lub nawet 110km/h a w centrum województwa między 70 a 100km/h. Oczywiście prędkość wiatru jest uzależniona od ukształtowania terenu, dlatego rozbieżności w prędkości wiatru mogą być różne - powiedział Patryk Chamerski – Łowca Burz/Zachodniopomorscy Łowcy Burz.