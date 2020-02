Kolejne plakaty z posłanką Lichocką pojawiły się w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Awantura o kolorowy szyld na budynku Posejdona w Szczecinie

To, co robi Lidl to działanie niezgodne z prawem - mówi Igor Podeszwik z Nowego Szczecina i apeluje, aby szczecinianie wysyłali listy do firmy z prośbą o demontaż kolorowego szyldu, który został umieszczony na elewacji szczecińskiego Posejdona.