Kolejne maszyny do badania próbek na Arkońskiej. Testują 600 próbek na dzień

To dwa urządzenia diagnostyczne, które do jednoimiennego szpitala zakaźnego trafiły w zeszłym tygodniu. Po instalacji i przeszkoleniu personelu są już gotowe do użytku.

Przypomnijmy, że tydzień temu w laboratorium na Arkońskiej uruchomiono także aparaturę, którą placówka otrzymała od firmy Oktan Energy. Służy ona do badania przeciwciał w kierunku Covid 19, co pozwala wykonywać badanie maksymalnie 180 próbek na dobę.