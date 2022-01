Kolejna fantastyczna mozaika powstała na śródmiejskiej mapie Szczecina [GALERIA]

To znany, lokalny garażowy antykwariat pana Mirka - mieszczący się na ulicy Mazowieckiej. Książkowy wzór, który przyozdobił ścianę wpisał się więc idealnie w klimat miejsca. Zresztą mozaiek, które były jedną z najpopularniejszych dekoracji plastycznych PRL-u, było kiedyś w Szczecinie o wiele więcej. A i samo Stowarzyszanie ozdobiło już miasto aż 6 (pierwsza powstała w 2018 roku na tyłach kina Kosmos), co spotkało się z dużą aprobatą szczecinian. Sentyment do epoki?..

- Pan Mirek podszedł do pomysłu entuzjastycznie. Sam myślał, by na tej ścianie zrobić mural czy graffiti - mówi Paulina Stok-Stocka wiceprezeska Stowarzyszenia. - Zaczęliśmy w połowie listopada. Stworzyliśmy 3 wzory i to właśnie Pan Mirek zdecydował o tym z książkami.

Pod koniec listopada odbyły się 3 dni warsztatów w Środek.Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, podczas których mieszkańcy Szczecina pomagali przy tworzeniu mozaiki. Kolorowa część po lewej stronie, nad skrzynką energetyczną to właśnie ich dzieło. Reszta została stworzona przez członków i sympatyków Stowarzyszenia. Zajęło im to miesiąc.