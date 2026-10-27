Kolejki NFZ Szczecin: prognozowane terminy leczenia i czas oczekiwania do lekarzy

Kolejki NFZ do lekarzy w Szczecinie (27.10.2026)
UWAGA! Nasze dane pobieramy z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które dostarczane są przez przychodnie. Może zdarzyć się tak, że informacje przekazywane przez placówki są nieaktualne. Jeśli widzisz, że dane mogą być nieaktualne, zwróć się z tym do danej przychodni.
OKULISTA Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony W Szczecinie (Oddział Okulistyki)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 19 dni. Orientacyjna data wizyty: 22.08.2026
- Adres: Arkońska 4, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 500 05 00
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 Pum W Szczecinie (I Klinika Okulistyki)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 15 dni. Orientacyjna data wizyty: 25.09.2026
- Adres: Powstańców Wlkp. 72, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 466 12 98
- Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Szczecinku (Poradnia Okulistyczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 02.10.2026
- Adres: Polna 24, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 0943743911
- Przychodnia Portowa (Przychodnia Energetyków - Okulistyka)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 02.10.2026
- Adres: Energetyków 2, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 91 441 21 60
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony W Szczecinie (Oddział Okulistyki)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 10.10.2026
- Adres: Alfreda Sokołowskiego 11, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 91 500 05 00
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Szczecinie (Oddział Okulistyki)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 11 dni. Orientacyjna data wizyty: 21.10.2026
- Adres: Jagiellońska 44, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 0914329511
- Szpitale Zachodniopomorskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Poradnia Okulistyczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 30 dni. Orientacyjna data wizyty: 01.11.2026
- Adres: Mączna 4, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 618
- Telefon: +48 91 880 63 64
- Nzoz "Kmw - Centrum Zdrowia" (Okulistyka 3 Maja)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 2 mies. Orientacyjna data wizyty: 10.12.2026
- Adres: 3 Maja 25-27, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 278
- Telefon: +48 91 471 19 32
UROLOG Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Centrum Zdrowia "Uromedex" - 2 Bożena Kowzan-Mickiewicz W Spadku (Poradnia Urologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 02.09.2026
- Adres: Piastów 58/U2, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 489 05 83
- Przychodnia Portowa (Przychodnia Energetyków - Urologia)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 02.09.2026
- Adres: Energetyków 2, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 441 21 60
- Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Mizerski Spółka Jawna (Poradnia Urologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 02.10.2026
- Adres: Łokietka 32/2, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 500 056 039
- "Sonido" Ośrodek Obsługi Osób Słabosłyszących Arnoldo Zaldivar Batista (Poradnia Urologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 11 dni. Orientacyjna data wizyty: 21.10.2026
- Adres: Teofila Starzyńskiego 2, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 32
- Telefon: +48 91 434 56 46
NEUROLOG Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Przychodnia Portowa (Przychodnia Energetyków - Neurologia)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 02.09.2026
- Adres: Energetyków 2, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 441 21 60
- Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Szczecinku (Poradnia Neurologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 02.10.2026
- Adres: Polna 24, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 0943743911
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical Care" Jacek Matusiak (Poradnia Neurologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 26 dni. Orientacyjna data wizyty: 06.10.2026
- Adres: Batalionów Chłopskich 86, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 461 20 47
- Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Prawobrzeże - Medyk" (Poradnia Neurologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 15 dni. Orientacyjna data wizyty: 25.10.2026
- Adres: Napierskiego 6C, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 20
- Telefon: +48 91 464 38 10
DIABETOLOG Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Przychodnia Portowa (Przychodnia Energetyków - Diabetologia)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 02.09.2026
- Adres: Energetyków 2, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 441 21 60
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pum W Szczecinie (Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 15 dni. Orientacyjna data wizyty: 25.10.2026
- Adres: Unii Lubelskiej 1, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 5
- Telefon: +48 91 425 34 08
- Nzoz "Kmw - Centrum Zdrowia" (Diabetologia 3 Maja)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 2 mies. Orientacyjna data wizyty: 10.12.2026
- Adres: 3 Maja 25-27, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 23
- Telefon: +48 91 471 19 32
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony W Szczecinie (Poradnia Diabetologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 2 mies. 1 tydz. Orientacyjna data wizyty: 10.12.2026
- Adres: Broniewskiego 2, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 253
- Telefon: +48 91 500 05 00
LARYNGOLOG Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Przychodnia Portowa (Przychodnia Energetyków - Otolaryngologia)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 02.09.2026
- Adres: Energetyków 2, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 441 21 60
- Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Szczecinku (Poradnia Otolaryngologiczna)
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FIZJOTERAPIA DOMOWA Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rehabilitacja - Majowe" (Dział Fizjoterapii)
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- Nzoz "Kmw - Centrum Zdrowia" (Rehabilitacja W Domu Pacjenta)
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- Adres: 3 Maja 25-27, Szczecin
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- Telefon: +48 519 602 671
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia I Profilaktyki W Szczecinie (Fizjoterapia Domowa)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 5 dni. Orientacyjna data wizyty: 15.09.2026
- Adres: Kopernika 18, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 481 73 02
- Przychodnia Portowa (Przychodnia Energetyków - Rehabilitacja)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 02.10.2026
- Adres: Energetyków 2, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 91 441 21 41
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pum W Szczecinie (Pracownia Tomografii Komputerowej Zakładu Diagnostyki Obrazowej I Radiologii Interwencyjnej)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 10.09.2026
- Adres: Unii Lubelskiej 1, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 425 34 26
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony W Szczecinie (Pracownia Tomografii Komputerowej)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 1 mies. 1 tydz. Orientacyjna data wizyty: 02.10.2026
- Adres: Arkońska 4, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 500 05 01
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 Pum W Szczecinie (Pracownia Tomografii Komputerowej)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 1 mies. 2 tyg. Orientacyjna data wizyty: 24.10.2026
- Adres: Powstańców Wlkp. 72, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 466 11 74
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Szczecinie (Pracownia Tomografii Komputerowej)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 1 mies. 1 tydz. Orientacyjna data wizyty: 10.11.2026
- Adres: Jagiellońska 44, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 347
- Telefon: +48 0914329525
DERMATOLOG Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Prawobrzeże - Medyk" (Poradnia Dermatologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 01.10.2026
- Adres: Napierskiego 6C, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 91 464 38 49
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Lek.Med. Jolanta Dańczura-Dynowska (Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 10.10.2026
- Adres: Krzemienna 42 B, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 0504644370
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska -Lek. Marzena Staniszewska - Dermatolog - Wenerolog (Poradnia Dermatologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 3 dni. Orientacyjna data wizyty: 13.10.2026
- Adres: Łucznicza 64, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 49
- Telefon: +48 0914500404
- Nzoz "Kmw - Centrum Zdrowia" (Dermatologia 3 Maja)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 8 dni. Orientacyjna data wizyty: 24.10.2026
- Adres: 3 Maja 25-27, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 74
- Telefon: +48 91 471 19 32
DENTYSTA DZIECIĘCY Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej "E-Dent" Edyta Ziółkowska - Boboryko (Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej "E-Dent')
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 01.10.2026
- Adres: Witkiewicza 49U/14, Szczecin
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- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 91 425 33 95
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Med. Ewa Wójcik (Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Świderska)
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- Adres: Santocka 18/19, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
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- Adres: Unii Lubelskiej 1, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 129
- Telefon: +48 91 425 34 08
GASTROSKOPIA Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Szpitale Zachodniopomorskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Pracownia Gastroskopii Dla Dzieci)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 02.10.2026
- Adres: Mączna 4, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 91 880 61 69
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Szczecinie (Pracownia Endoskopii Diagnostycznej I Zabiegowej)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 1 mies. 3 tyg. Orientacyjna data wizyty: 01.12.2026
- Adres: Jagiellońska 44, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 180
- Telefon: +48 91 432 95 76
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony W Szczecinie (Pracownia Endoskopii)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 4 mies. 1 tydz. Orientacyjna data wizyty: 10.01.2027
- Adres: Arkońska 4, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 813 91 40
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 Pum W Szczecinie (Centralna Pracownia Endoskopii)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 4 mies. 2 tyg. Orientacyjna data wizyty: 24.02.2027
- Adres: Powstańców Wlkp. 72, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 291
- Telefon: +48 91 466 12 13
ORTOPEDA Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- "Sonido" Ośrodek Obsługi Osób Słabosłyszących Arnoldo Zaldivar Batista (Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 22 dni. Orientacyjna data wizyty: 02.10.2026
- Adres: Teofila Starzyńskiego 2, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 434 56 46
- Grupa Zdrowie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Ortopedyczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 02.10.2026
- Adres: Ku Słońcu 23/24, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 91 434 39 46
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia I Profilaktyki W Szczecinie (Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 1 mies. 2 tyg. Orientacyjna data wizyty: 24.10.2026
- Adres: Bolesława Śmiałego 33, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 434 92 00
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Szczecinie (Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 1 mies. 2 tyg. Orientacyjna data wizyty: 24.11.2026
- Adres: Jagiellońska 44, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 332
- Telefon: +48 91 432 95 07
LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Krzysztof Woźniak (Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Krzysztof Woźniak - Ortodoncja)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 02.10.2026
- Adres: Św. Marcina 2, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 501 204 944
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Joanna Agnieszka Gadomska-Krasny (Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Joanna Agnieszka Gadomska-Krasny)
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- Adres: Edmunda Bałuki 24, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
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- Adres: Kościuszki 57, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 14
- Telefon: +48 94 372 14 51
BADANIA GENETYCZNE Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Medycyna Diagnostyczna Spółka Z O.O. (Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 08.10.2026
- Adres: Unii Lubelskiej 1, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 91 425 04 72
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 Pum W Szczecinie (Poradnia Genetyczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 20 mies. 2 tyg. Orientacyjna data wizyty: 24.06.2028
- Adres: Powstańców Wlkp. 72, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 85
- Telefon: +48 91 500 00 02
REZONANS MAGNETYCZNY Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pum W Szczecinie (Pracownia Rezonansu Magnetycznego Zakładu Diagnostyki Obrazowej I Radiologii Interwencyjnej)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 10.10.2026
- Adres: Unii Lubelskiej 1, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 91 425 34 26
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony W Szczecinie (Pracownia Rezonansu Magnetycznego)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 1 mies. 3 tyg. Orientacyjna data wizyty: 23.11.2026
- Adres: Arkońska 4, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 44
- Telefon: +48 91 500 05 01
- "Bonus-Diagnosta" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Pracownia Rezonansu Magnetycznego Nr 3 W Szczecinie)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 1 mies. 2 tyg. Orientacyjna data wizyty: 24.11.2026
- Adres: Leszczynowa 23, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 1533
- Telefon: +48 734 834 208
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 Pum W Szczecinie (Pracownia Rezonansu Magnetycznego)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 2 mies. 2 tyg. Orientacyjna data wizyty: 24.11.2026
- Adres: Powstańców Wlkp. 72, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 466 11 77
CHIRURG Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Poradnia Chirurgiczno-Ortopedyczna (Poradnia Chirurgii Ogólnej)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 6 dni. Orientacyjna data wizyty: 16.10.2026
- Adres: Batalionów Chłopskich 86, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 32
- Telefon: +48 91 455 46 04
- "Sonido" Ośrodek Obsługi Osób Słabosłyszących Arnoldo Zaldivar Batista (Poradnia Chirurgii Ogólnej)
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- Adres: Piotra Skargi 9-11, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 268
- Telefon: +48 91 810 59 31
- Poradnia Lekarska Reumatologia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Reumatologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 13 mies. 2 tyg. Orientacyjna data wizyty: 24.11.2027
- Adres: Emilii Plater 13, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 221
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ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Szczecinie (Oddział Ortopedii)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 16 dni. Orientacyjna data wizyty: 26.10.2026
- Adres: Jagiellońska 44, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 9
- Telefon: +48 91 433 21 46
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pum W Szczecinie (Klinika Ortopedii I Traumatologii Dziecięcej)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 2 mies. 1 tydz. Orientacyjna data wizyty: 10.11.2026
- Adres: Unii Lubelskiej 1, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 181
- Telefon: +48 91 425 35 31
- Szpital W Szczecinku Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 2 mies. 1 tydz. Orientacyjna data wizyty: 10.12.2026
- Adres: Kościuszki 38, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 79
- Telefon: +48 94 372 68 43
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony W Szczecinie (Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej-Vi)
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- Adres: Alfreda Sokołowskiego 11, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 164
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NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 1 mies. 3 tyg. Orientacyjna data wizyty: 31.10.2026
- Adres: Kopernika 18, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 434 92 00
- Nzoz "Kmw - Centrum Zdrowia" (Pulmonologiczna 3 Maja)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 29 dni. Orientacyjna data wizyty: 08.11.2026
- Adres: 3 Maja 25-27, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 151
- Telefon: +48 91 471 19 32
- Nzoz "Kmw - Centrum Zdrowia" (Pulmonologia Śmiałego)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 2 mies. Orientacyjna data wizyty: 10.11.2026
- Adres: Bolesława Śmiałego 21, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 0914252787
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NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę nie jest znany.
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NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 25 dni. Orientacyjna data wizyty: 04.11.2026
- Adres: Kościuszki 47-48, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 3
- Telefon: +48 516 548 524
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NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Newmedical Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Pracownia Pet/Ct)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 25 dni. Orientacyjna data wizyty: 04.11.2026
- Adres: Mączna 4, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 91 880 63 99
- Medica360 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Pracownia Pet/Ct)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 1 mies. 2 tyg. Orientacyjna data wizyty: 24.11.2026
- Adres: Mączna 4/Pawlon Numer 1, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 50
- Telefon: +48 91 882 15 64
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pum W Szczecinie (Klinika Ortopedii I Traumatologii Dziecięcej)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 2 mies. 1 tydz. Orientacyjna data wizyty: 10.11.2026
- Adres: Unii Lubelskiej 1, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 181
- Telefon: +48 91 425 35 31
NEFROLOG Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Fresenius Nephrocare Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Nefrologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 2 mies. Orientacyjna data wizyty: 10.11.2026
- Adres: Mączna 4, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 0914021980
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia I Profilaktyki W Szczecinie (Poradnia Nefrologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę nie jest znany.
- Adres: Bolesława Śmiałego 33, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 434 92 00
- Centrum Usług Medycznych "Dializa" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Nefrologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę nie jest znany.
- Adres: Kilińskiego 7, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 94 372 73 80
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony W Szczecinie (Poradnia Nefrologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę nie jest znany.
- Adres: Arkońska 4, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 500 05 00
ALERGOLOG Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Nzoz "Kmw - Centrum Zdrowia" (Alergologia Śmiałego)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 1 mies. 2 tyg. Orientacyjna data wizyty: 30.11.2026
- Adres: Bolesława Śmiałego 21, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 53
- Telefon: +48 0914252787
- Nzoz "Kmw - Centrum Zdrowia" (Alergologia 3 Maja)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 2 mies. Orientacyjna data wizyty: 16.12.2026
- Adres: 3 Maja 25-27, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 110
- Telefon: +48 91 471 19 32
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Alergologia" (Poradnia Alergologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 2 mies. 2 tyg. Orientacyjna data wizyty: 26.12.2026
- Adres: Jagiellońska 67A/3, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 342
- Telefon: +48 0914880012
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia I Profilaktyki W Szczecinie (Poradnia Alergologiczna Kopernika)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 3 mies. 2 tyg. Orientacyjna data wizyty: 24.01.2027
- Adres: Kopernika 18, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 68
- Telefon: +48 91 434 92 00
KOLONOSKOPIA Szczecin: kolejki NFZ i prognozowane terminy leczenia
Nie mamy danych o tym, ile trzeba poczekać na wizytę.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pum W Szczecinie (Pracownia Endoskopii Kliniki Gastroenterologii)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 3 mies. 2 tyg. Orientacyjna data wizyty: 24.12.2026
- Adres: Unii Lubelskiej 1, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 425 32 29
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Szczecinie (Pracownia Endoskopii Diagnostycznej I Zabiegowej)
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- Liczba osób w kolejce: 878
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- Adres: Kilińskiego 7, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 422
- Telefon: +48 94 372 68 91
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NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę nie jest znany.
- Adres: Arkońska 4, Szczecin
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- Telefon: +48 91 500 05 00
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- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony W Szczecinie (Poradnia Hematologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 10 mies. 3 tyg. Orientacyjna data wizyty: 31.08.2027
- Adres: Arkońska 4, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 504
- Telefon: +48 91 500 05 00
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pum W Szczecinie (Poradnia Hematologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 25 mies. 1 tydz. Orientacyjna data wizyty: 12.11.2028
- Adres: Unii Lubelskiej 1, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 446
- Telefon: +48 91 425 04 90
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pum W Szczecinie (Poradnia Onkologii I Hematologii Dla Dzieci)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę nie jest znany.
- Adres: Unii Lubelskiej 1, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 91 425 31 65
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Kolejki do lekarzy w Szczecinie
Z analizy WHC wynika, że najdłuższe kolejki do lekarzy NFZ niezmiennie ustawiają się pod poradniami endokrynologicznymi. Przeciętny czas oczekiwania na poradę z tego zakresu wynosi aż dwa lata. Średnio 11 miesięcy czeka dziecko zanim trafi pod opiekę kardiologa, 10 miesięcy pacjent zainteresowany pomocą ortodonty, 8 miesięcy chory potrzebujących konsultacji neurochirurga. Bez kolejki można liczyć w zasadzie wyłącznie na wizytę u pediatry.
Bez kolejki NFZ
Nie wszyscy pacjenci są jednak dopisywani do listy oczekujących. Na pomoc bez kolejki mogą liczyć m.in. zasłużeni honorowi dawcy krwi i zasłużeni dawcy przeszczepów, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci. Od niedawna w gabinetach specjalistów finansowanych przez NFZ bez kolejki przyjmowane są także kobiety w ciąży oraz osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Jak sprawdzić kolejki NFZ w Szczecinie?
Jak sprawdzić kolejki do poradni i gabinetów? Terminy oferowane przez poszczególne placówki finansowane przez NFZ są publikowane na stronie internetowej funduszu pod adresem: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/TerminyLeczenia. Informacje o kolejkach i zasadach tworzenia list oczekujących są udzielane także telefonicznie. Służy do tego specjalna infolinia NFZ czynna w godz. 8-16 pod numerem telefonu: 800 190 590. Aktualne terminy wizyt można również sprawdzić w naszym serwisie. Powyżej publikujemy informacje o kolejkach do lekarzy najpopularniejszych specjalizacji w Szczecinie
Kolejki NFZ Szczecin - skąd bierzemy dane?
Nasze dane pochodzą ze stron Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie weryfikujemy ich poprawności przez bezpośredni kontakt ze wskazanymi placówkami, stąd mogą się zdarzać sytuacje, że przekazywane informacje są już nieaktualne. Gdy dla danego typu świadczeń nie możemy znaleźć placówki je oferującej, warto poszukać świadczeń w sąsiednich, większych miejscowościach.
Życzymy dużo zdrowia i szybkiego dostania się do wybranego specjalisty w ramach NFZ! Raporty Fundacji Watch Health Care, która regularnie kontroluje kolejki do lekarzy, pokazują, że na wizytę u specjalisty w naszym kraju trzeba poczekać średnio aż cztery miesiące. Do których lekarzy w Szczecinie kolejki są najkrótsze? Kto może skorzystać bez kolejki z pomocy na NFZ? Jak zdobyć informacje o czasie oczekiwania na wizytę?
Sprawdź w naszym serwisie najważniejsze informacje dotyczące terminów wizyt w Szczecinie w ramach NFZ.