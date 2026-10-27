Kolejki NFZ Szczecin: prognozowane terminy leczenia i czas oczekiwania do lekarzy Redakcja Strony Zdrowia

Do których lekarzy w Szczecinie kolejki są najkrótsze? fot. wutwhanfoto/ Getty Images

Gdzie dowiedzieć się, ile czeka się w kolejkach do lekarza na NFZ w Szczecinie? To nie są tajne informacje. Zbyt długie oczekiwanie może być groźne dla zdrowia. Czasem wystarczy sprawdzić, gdzie są wolne terminy, zamiast czekać w nieskończoność. Jeśli w Twojej przychodni w Szczecinie trzeba za długo czekać, przekonaj się, czy nie warto zgłosić się do innej placówki. Oto stan aktualny na 27.10.2026. Zobacz, ile czasu można zaoszczędzić w kolejce do lekarza na NFZ.