Kolejki na NFZ do neurologa dziecięcego w Szczecinie. Sprawdź oczekiwane terminy wizyt

Kolejki na NFZ do neurologa dziecięcego w Szczecinie - stan na 25.10.2026
UWAGA! Nasze dane pobieramy z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które dostarczane są przez przychodnie. Może zdarzyć się tak, że informacje przekazywane przez placówki są nieaktualne. Jeśli widzisz, że dane mogą być nieaktualne, zwróć się z tym do danej przychodni.
NEUROLOG DZIECIĘCY Szczecin: kolejki NFZ i terminy leczenia
Nie mamy aktualnych danych o czasie oczekiwania na wykonanie świadczenia.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Szczecinku (Poradnia Neurologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 02.10.2026
- Adres: Polna 24, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 0943743911
- Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Poradnia Neurologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 3 mies. 1 tydz. Orientacyjna data wizyty: 10.12.2026
- Adres: Bohaterów Warszawy 51, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: nieznana
- Telefon: +48 501 749 768
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Peozet" Sp. Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Neurologiczna I Eeg)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 4 mies. 3 tyg. Orientacyjna data wizyty: 23.02.2027
- Adres: Warcisława Iv 3, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 81
- Telefon: +48 94 372 43 83
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Neurolog dziecięcy
Neurologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób układu nerwowego. Neurologia bardzo często zajmuje się leczeniem samych objawów, gdyż przyczyny wielu schorzeń dalej są nierozpoznane.Skala zaburzeń neurorozwojowych wśród dzieci rośnie.
Neurologia dziecięca jest działem neurologii ogólnej. Neurolog dziecięcy zajmuje się leczeniem dzieci do 18 roku życia. Po skończeniu 18 lat pacjent przechodzi pod opiekę neurologa, który leczy osoby dorosłe. Neurologia dziecięca zajmuje się między innymi chorobami wynikającymi z wad rozwojowych, które są uwarunkowane genetycznie lub są następstwem patologicznej ciąży, zaburzeń okołoporodowych czy powikłanego porodu.
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Raporty Fundacji Watch Health Care, która regularnie kontroluje kolejki do lekarzy, pokazują, że na wizytę u specjalisty w naszym kraju trzeba poczekać średnio aż cztery miesiące. Jak długo trzeba czekać na termin do neurologa dziecięcego w Szczecinie? Sprawdź w naszym serwisie, gdzie dostaniesz się do neurologa dziecięcego najszybciej i na NFZ.