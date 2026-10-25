Kolejki na NFZ do neurologa dziecięcego w Szczecinie. Sprawdź oczekiwane terminy wizyt Redakcja Strony Zdrowia

Kolejki do neurologa dziecięcego w Szczecinie - najbliższe terminy wizyt w ramach NFZ fot. Andrew-Rybalko/ iStock

Zwykle na wizytę u specjalisty trzeba sporo czekać. Jak długo trzeba czekać na termin do neurologa dziecięcego w Szczecinie? Sprawdź naszą listę, by dowiedzieć się, gdzie na wizytę do lekarza w Szczecinie czeka się najkrócej. Dane przedstawione w artykule pochodzą z NFZ. Nie czekaj na wizytę do neurologa dziecięcego dłużej niż to konieczne.