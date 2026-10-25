Kolejki na NFZ do ginekologa w Szczecinie. Sprawdź oczekiwane terminy wizyt

Kolejki na NFZ do ginekologa w Szczecinie - stan na 25.10.2026
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GINEKOLOG Szczecin: kolejki NFZ i terminy leczenia
Nie mamy aktualnych danych o czasie oczekiwania na wykonanie świadczenia.
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty
- "Medical Services" Sp. Z O.O. Zakład Opieki Zdrowotnej (Poradnia Ginekologiczno - Położnicza)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 14 dni. Orientacyjna data wizyty: 30.09.2026
- Adres: Niedziałowkiego 25, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 309
- Telefon: +48 9150015159392
- Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Prawobrzeże - Medyk" (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 01.10.2026
- Adres: Napierskiego 6C, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 23
- Telefon: +48 91 464 38 78
- In. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mirosława Grzegorzewicz (Indywidualna Specjalistyczn Praktyka Lekarska Mirosława Grzegorzewicz)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 07.10.2026
- Adres: Staromłyńska 21/26, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 0914881453
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pum W Szczecinie (Poradnia Ginekologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 12.10.2026
- Adres: Unii Lubelskiej 1, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 91 425 33 95
- In. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno-Położnicza Barbara Sylwista-Jaśkiewicz (In. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno-Położnicza Barbara Sylwista-Jaśkiewicz)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 3 dni. Orientacyjna data wizyty: 13.10.2026
- Adres: Łucznicza 70 E, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 11
- Telefon: +48 91 455 38 40
- In.Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno-Położnicza Dariusz Kłokocki (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Dariusz Kłokocki)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 4 dni. Orientacyjna data wizyty: 14.10.2026
- Adres: Ku. Słońcu 23/24, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 5
- Telefon: +48 91 485 61 21
- Przychodnia Daramed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 6 dni. Orientacyjna data wizyty: 16.10.2026
- Adres: Mazurska 28/1, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 2
- Telefon: +48 91 433 24 00
- Grupa Zdrowie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Ginekologiczno - Położnicza)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 7 dni. Orientacyjna data wizyty: 17.10.2026
- Adres: Ku Słońcu 23/24, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 9
- Telefon: +48 91 434 39 46
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 Pum W Szczecinie (Poradnia Ginekologiczna)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 8 dni. Orientacyjna data wizyty: 18.10.2026
- Adres: Powstańców Wlkp. 72, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 545
- Telefon: +48 0914661361
- Przychodnia Portowa (Przychodnia Citroena - Poradnia Ginekologiczno - Położnicza)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 8 dni. Orientacyjna data wizyty: 18.10.2026
- Adres: Andre Citroena 8, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 23
- Telefon: +48 91 441 53 00
- Lux Med - Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej (Ginekologia))
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 9 dni. Orientacyjna data wizyty: 19.10.2026
- Adres: Odzieżowa 12A, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 15
- Telefon: +48 0914221600
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Med. Ewa Wójcik (Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Świderska)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 21.10.2026
- Adres: Santocka 18/19, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 91 422 87 10
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bogumiła Tobera-Pawlak (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 12 dni. Orientacyjna data wizyty: 22.10.2026
- Adres: Gryfińska 2, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 69
- Telefon: +48 91 460 03 18
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dr Ewa" (Poradnia Ginekologiczno - Położnicza)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 14 dni. Orientacyjna data wizyty: 25.10.2026
- Adres: Gen. Stefana Grota-Roweckiego 22, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 0
- Telefon: +48 0943744975
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Gabinety Ginekologiczno-Położnicze "Be-Wa-Med" Sp.J. (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 16 dni. Orientacyjna data wizyty: 26.10.2026
- Adres: Powstańców Wielkopol. 66/68, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 48
- Telefon: +48 91 482 20 62
- Lux Med - Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej Filia "Abramowski" (Ginekologia))
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 16 dni. Orientacyjna data wizyty: 26.10.2026
- Adres: Mickiewicza 128A, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 91
- Telefon: +48 0914874481
- Szpitale Zachodniopomorskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 13 dni. Orientacyjna data wizyty: 28.10.2026
- Adres: Mączna 4, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 137
- Telefon: +48 91 880 63 75
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia I Profilaktyki W Szczecinie (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 21 dni. Orientacyjna data wizyty: 31.10.2026
- Adres: Bolesława Śmiałego 33, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 348
- Telefon: +48 91 434 91 36
- Evomed Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością (Poradnia Ginekologiczno - Położnicza)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 22 dni. Orientacyjna data wizyty: 01.11.2026
- Adres: Strzałowska 24B, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 9
- Telefon: +48 91 421 49 20
- Specjalistyczne Usługi Medyczne "Łokietka" (Gabinet Ginekologiczny Łok)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 22 dni. Orientacyjna data wizyty: 01.11.2026
- Adres: Łokietka 1/2, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 26
- Telefon: +48 0914343320
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pum W Szczecinie (Poradnia Ginekologii Dziecięcej I Dziewczęcej)
NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 2 mies. 3 tyg. Orientacyjna data wizyty: 02.01.2027
- Adres: Unii Lubelskiej 1, Szczecin
- Liczba osób w kolejce: 129
- Telefon: +48 91 425 34 08
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W czym specjalizuje się ginekolog?
Ginekolog zajmuje się badaniem i leczeniem układu płciowego żeńskiego. Specjalizuje się w ginekologii, która łączy się z położnictwem. Dzięki temu ginekolog umie odebrać poród i potrafi zająć się noworodkiem oraz jego mamą po porodzie.
Kiedy umówić się na wizytę do ginekologa?
Pójście do ginekologa jest wskazane, kiedy kobieta chce wybrać najlepszą metodę antykoncepcji dla siebie, planuje zajść w ciążę i kiedy chce zacząć współżycie.
Warto chodzić do ginekologa chociaż raz do roku na kontrolną wizytę oraz badania. W ten sposób kobiety powinny regularnie sprawdzać swój stan zdrowia.
Natomiast pierwsza wizyta u ginekologa powinna zostać przeprowadzona wraz z pierwszym miesiączkowaniem dziewczynki.
Ponadto należy iść do ginekologa, kiedy kobieta zauważy u siebie określone objawy:
- plamienia acykliczne
- upławy
- świąd i pieczenie pochwy
- bóle w piersiach
- nieregularne cykle miesiączkowe
- krwawienia podczas lub po stosunku
- objawy uboczne antykoncepcji hormonalnej
- objawy ciąży
- bóle w podbrzuszu
- ból podczas lub po stosunku
- bardzo bolesne miesiączki
- obfite krwawienia miesięczne
- zbyt wczesne lub opóźnione dojrzewanie
- problemy z zajściem w ciążę
- suchość pochwy
Choroby, w których specjalizuje się ginekolog
- torbiel jajnika
- zespół policystycznych jajników (PCOS)
- niedobór hormonów wywołany menopauzą
- endometrioza
- nadżerka szyjki macicy
- zapalenie przydatków
- tyłozgięcie i tyłopochylenie miednicy
- infekcje pochwy
- przerost błony śluzowej macicy
- polipy macicy
- niepłodność
- mięśniaki macicy
Terminy do specjalistów
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Raporty Fundacji Watch Health Care, która regularnie kontroluje kolejki do lekarzy, pokazują, że na wizytę u specjalisty w naszym kraju trzeba poczekać średnio aż cztery miesiące. Jak długo trzeba czekać na termin do ginekologa w Szczecinie? Sprawdź w naszym serwisie, gdzie dostaniesz się do ginekologa najszybciej i na NFZ.