Kolejki na NFZ do ginekologa w Szczecinie. Sprawdź oczekiwane terminy wizyt

"Medical Services" Sp. Z O.O. Zakład Opieki Zdrowotnej (Poradnia Ginekologiczno - Położnicza)

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 14 dni. Orientacyjna data wizyty: 30.09.2026 Adres: Niedziałowkiego 25, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 309

Telefon: +48 9150015159392

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Prawobrzeże - Medyk" (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza)

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 01.10.2026 Adres: Napierskiego 6C, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 23

Telefon: +48 91 464 38 78

In. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mirosława Grzegorzewicz (Indywidualna Specjalistyczn Praktyka Lekarska Mirosława Grzegorzewicz)

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 07.10.2026 Adres: Staromłyńska 21/26, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 0914881453

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pum W Szczecinie (Poradnia Ginekologiczna)

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 12.10.2026 Adres: Unii Lubelskiej 1, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 91 425 33 95

In. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno-Położnicza Barbara Sylwista-Jaśkiewicz (In. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno-Położnicza Barbara Sylwista-Jaśkiewicz)

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 3 dni. Orientacyjna data wizyty: 13.10.2026 Adres: Łucznicza 70 E, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 11

Telefon: +48 91 455 38 40

In.Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno-Położnicza Dariusz Kłokocki (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Dariusz Kłokocki)

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 4 dni. Orientacyjna data wizyty: 14.10.2026 Adres: Ku. Słońcu 23/24, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 5

Telefon: +48 91 485 61 21

Przychodnia Daramed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza)

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 6 dni. Orientacyjna data wizyty: 16.10.2026 Adres: Mazurska 28/1, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 2

Telefon: +48 91 433 24 00

Grupa Zdrowie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Ginekologiczno - Położnicza)

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 7 dni. Orientacyjna data wizyty: 17.10.2026 Adres: Ku Słońcu 23/24, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 9

Telefon: +48 91 434 39 46

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 Pum W Szczecinie (Poradnia Ginekologiczna)

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 8 dni. Orientacyjna data wizyty: 18.10.2026 Adres: Powstańców Wlkp. 72, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 545

Telefon: +48 0914661361

Przychodnia Portowa (Przychodnia Citroena - Poradnia Ginekologiczno - Położnicza)

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 8 dni. Orientacyjna data wizyty: 18.10.2026 Adres: Andre Citroena 8, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 23

Telefon: +48 91 441 53 00

Lux Med - Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej (Ginekologia))

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 9 dni. Orientacyjna data wizyty: 19.10.2026 Adres: Odzieżowa 12A, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 15

Telefon: +48 0914221600

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Med. Ewa Wójcik (Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Świderska)

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 0 dni. Orientacyjna data wizyty: 21.10.2026 Adres: Santocka 18/19, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 91 422 87 10

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bogumiła Tobera-Pawlak (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza)

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 12 dni. Orientacyjna data wizyty: 22.10.2026 Adres: Gryfińska 2, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 69

Telefon: +48 91 460 03 18

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dr Ewa" (Poradnia Ginekologiczno - Położnicza)

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 14 dni. Orientacyjna data wizyty: 25.10.2026 Adres: Gen. Stefana Grota-Roweckiego 22, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 0943744975

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Gabinety Ginekologiczno-Położnicze "Be-Wa-Med" Sp.J. (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza)

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 16 dni. Orientacyjna data wizyty: 26.10.2026 Adres: Powstańców Wielkopol. 66/68, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 48

Telefon: +48 91 482 20 62

Lux Med - Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej Filia "Abramowski" (Ginekologia))

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 16 dni. Orientacyjna data wizyty: 26.10.2026 Adres: Mickiewicza 128A, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 91

Telefon: +48 0914874481

Szpitale Zachodniopomorskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza)

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 13 dni. Orientacyjna data wizyty: 28.10.2026 Adres: Mączna 4, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 137

Telefon: +48 91 880 63 75

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia I Profilaktyki W Szczecinie (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza)

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 21 dni. Orientacyjna data wizyty: 31.10.2026 Adres: Bolesława Śmiałego 33, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 348

Telefon: +48 91 434 91 36

Evomed Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością (Poradnia Ginekologiczno - Położnicza)

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 22 dni. Orientacyjna data wizyty: 01.11.2026 Adres: Strzałowska 24B, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 9

Telefon: +48 91 421 49 20

Specjalistyczne Usługi Medyczne "Łokietka" (Gabinet Ginekologiczny Łok)

NFZ nie podaje informacji na temat najbliższego możliwego terminu wizyty. Prognozowany czas oczekiwania na wizytę to: 22 dni. Orientacyjna data wizyty: 01.11.2026 Adres: Łokietka 1/2, Szczecin

Liczba osób w kolejce: 26

Telefon: +48 0914343320