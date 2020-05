Kiedy w Szczecinie wróci Strefa Płatnego Parkowania?

Gdzie można parkować za darmo w SPP w Szczecinie? Są (jeszcze) takie miejsca

- To nie jest odkrycie Ameryki - mówi Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, która administruje SPP. - Chodzi o to, że nie wszystkie miejsca postojowe są prawidłowo oznakowane. A skoro nie są, to nie trzeba wnosić opłat. Lista takich ulic jest trudna do...