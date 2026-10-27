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Kiedy w Szczecinie spadnie deszcz? Prognoza opadów na najbliższe 10 dni

Redakcja Naszemiasto.pl
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Dzisiaj w Szczecinie nie powinien spaść deszcz. Ile dni nie będzie padać? Sprawdź w prognozie opadów na 10 dni.
Dzisiaj w Szczecinie nie powinien spaść deszcz. Ile dni nie będzie padać? Sprawdź w prognozie opadów na 10 dni. fot. Chris Kane/ Pexels
Przed 6.11.2026 czekają nas deszczowe dni. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w Szczecinie wyniesie nawet 75%. Który dzień będzie najbardziej deszczowy? Najbardziej deszczowym dniem ma być środa 28.10.2026. Opady deszczu miejscami mogą sięgać nawet 0,4 mm. Lepiej pamiętać o noszeniu ze sobą parasola w Szczecinie.

Nadchodzące deszczowe dni w Szczecinie

  • Deszcz w środę 28.10.2026
    Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 75%. Ma spaść ok. 0,4 mm deszczu. Warto wziąć ze sobą parasol na wszelki wypadek. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w nocy wynosi 11%.

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Deszcz to zjawisko atmosferyczne, które jest niezbędne dla natury i człowieka. Opady deszczu zasilają wody gruntowe, cieki oraz zbiorniki wodne. Dzikie zwierzęta piją wodę pochodzącą z opadów deszczu.

quiz

ZMO, MO i Milicyjny Fiat: Quiz wiedzy o Policji i Służbach Bezpieczeństwa w PRL

Pytanie 1 z 10
Jak formalnie nazywała się formacja pełniąca funkcję dzisiejszej Policji w latach 1944–1989?

Dzięki niej również rośliny i grzyby mogą rosnąć. Bez deszczu zagrożeniem jest susza, jednak jego nadmiar może powodować powodzie i podtopienia.

Zobacz szczegółową prognozę pogody dla Szczecina

Sama prognoza deszczu nie zawsze daje pełny obraz sytuacji. W tygodniowej prognozie pogody dla Szczecina możesz sprawdzić przewidywane temperatury, siłę i kierunek wiatru oraz prawdopodobieństwo opadów w kolejnych dniach.

Prognoza pogody na tydzień w Szczecinie

Prognoza pogody na tydzień w Szczecinie

Pogoda tygodniowa dla Szczecina pozwoli ci lepiej zaplanować nadchodzący tydzień. Nie czekaj, od razu sprawdź prognozę pogody na najbliższe dni. Poniżej prezentujemy tygodniową prognozę pogody dla Szc...

Redakcja Naszemiasto.pl
Redakcja Naszemiasto.pl

Informacje o opadach są ważne nie tylko dla kierowców czy osób planujących czas na świeżym powietrzu. Pogoda ma także bezpośredni wpływ na pylenie roślin i poziom alergenów w powietrzu.

Sprawdź, czy w najbliższych dniach prognozowane są opady deszczu, które mogą czasowo zmniejszyć stężenie pyłków. To szczególnie istotna wiedza dla osób uczulonych na trawy, bylicę czy ambrozję. Jeśli interesuje cię aktualna sytuacja pyłkowa w Szczecinie, zobacz, co obecnie pyli oraz jakie warunki pogodowe mogą sprzyjać alergikom.

Pogoda dla alergików w Szczecinie. Co teraz pyli?

Pogoda dla alergików w Szczecinie. Co teraz pyli?

Sprawdź prognozę pogody dla alergików. Co teraz pyli? W okresie pyleń alergicy muszą zwracać szczególną uwagę na prognozę pogody. Przedstawiamy również kalendarz pyleń. Jeśli nie pamiętasz, kiedy w po...

Redakcja Naszemiasto.pl
Redakcja Naszemiasto.pl

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