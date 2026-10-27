Kiedy w Szczecinie spadnie deszcz? Prognoza opadów na najbliższe 10 dni

Informacje o opadach są ważne nie tylko dla kierowców czy osób planujących czas na świeżym powietrzu. Pogoda ma także bezpośredni wpływ na pylenie roślin i poziom alergenów w powietrzu.



Sprawdź, czy w najbliższych dniach prognozowane są opady deszczu, które mogą czasowo zmniejszyć stężenie pyłków. To szczególnie istotna wiedza dla osób uczulonych na trawy, bylicę czy ambrozję. Jeśli interesuje cię aktualna sytuacja pyłkowa w Szczecinie, zobacz, co obecnie pyli oraz jakie warunki pogodowe mogą sprzyjać alergikom.