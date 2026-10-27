Kiedy w Szczecinie spadnie deszcz? Prognoza opadów na najbliższe 10 dni

Nadchodzące deszczowe dni w Szczecinie
Deszcz w środę 28.10.2026
Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 75%. Ma spaść ok. 0,4 mm deszczu. Warto wziąć ze sobą parasol na wszelki wypadek. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w nocy wynosi 11%.
Deszcz to zjawisko atmosferyczne, które jest niezbędne dla natury i człowieka. Opady deszczu zasilają wody gruntowe, cieki oraz zbiorniki wodne. Dzikie zwierzęta piją wodę pochodzącą z opadów deszczu.
Dzięki niej również rośliny i grzyby mogą rosnąć. Bez deszczu zagrożeniem jest susza, jednak jego nadmiar może powodować powodzie i podtopienia.
Zobacz szczegółową prognozę pogody dla Szczecina
Sama prognoza deszczu nie zawsze daje pełny obraz sytuacji. W tygodniowej prognozie pogody dla Szczecina możesz sprawdzić przewidywane temperatury, siłę i kierunek wiatru oraz prawdopodobieństwo opadów w kolejnych dniach.
Prognoza pogody na tydzień w Szczecinie
Pogoda tygodniowa dla Szczecina pozwoli ci lepiej zaplanować nadchodzący tydzień. Nie czekaj, od razu sprawdź prognozę pogody na najbliższe dni. Poniżej prezentujemy tygodniową prognozę pogody dla Szc...
Informacje o opadach są ważne nie tylko dla kierowców czy osób planujących czas na świeżym powietrzu. Pogoda ma także bezpośredni wpływ na pylenie roślin i poziom alergenów w powietrzu.
Sprawdź, czy w najbliższych dniach prognozowane są opady deszczu, które mogą czasowo zmniejszyć stężenie pyłków. To szczególnie istotna wiedza dla osób uczulonych na trawy, bylicę czy ambrozję. Jeśli interesuje cię aktualna sytuacja pyłkowa w Szczecinie, zobacz, co obecnie pyli oraz jakie warunki pogodowe mogą sprzyjać alergikom.
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