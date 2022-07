Kiedy koniec remontu na ulicy Śmiałego w Szczecinie? Nieprędko...

- Pierwotny, kwietniowy termin, nie został dotrzymany z uwagi na konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, potrzebę wykonania robót dodatkowych nie objętych przedmiotem Umowy, oraz ze względu na powszechną niedostępności materiałów i surowców. Pojawiły się między innymi problemy z dostępnością materiałów kamiennych – głównie kostki kamiennej, co zostało udokumentowane - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. - Podpisany aneks z terminem do 5 sierpnia jest w zakresie robót zasadniczych – drogowych i sieciowych. Na wykonanie zieleni zamawiający wyraził zgodę do dnia 31.10.2022 roku.