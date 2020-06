Kibice Pogoni mają pomysł. Chcą by powstał pomnik Floriana Krygiera w Szczecinie

- Wszystkie grupy kibicowskie uważają, że taki pomnik powinien powstać i to jak najszybciej. Jednoczymy siły i projekt zgłosimy do SBO – mówi Rafał Szczupak, przedstawiciel Kibice Razem Pogoń Szczecin i lider projektu.

Florian Krygier od 1950 r. mieszkał w Szczecinie. Pracował w porcie, ale jego pasją był sport i piłka nożna. W 1956 r. został trenerem seniorów Pogoni, których dwa lata później wprowadził do I ligi (obecnej ekstraklasy). Był to pierwszy, historyczny awans, w dodatku bez porażki w II lidze. Później głównie zajmował się młodzieżowymi strukturami klubu, znajdywał na tzw. dzikich boiskach chłopców, którzy trafiali do treningów w Pogoni. Wychował wielu piłkarzy i trenerów. Zmarł w 2006 r. i do ostatnich dni był blisko klubu.