Kibice na derbach King-Spójnia rozgrzali trybuny! [ZDJĘCIA]

- Zostań w Szczecinie - krzyczeli w kierunku trenera Marka Łukomskiego fani Spójni, gdy wynik był rozstrzygnięty. Szkoleniowiec Spójni znów będzie miał kilka nerwowych dni w klubie, ale obarczanie go winą za porażkę w Szczecinie byłoby brakiem rozsądku.

Szansa na kolejne derby w play offach, ale niewiele na to wskazuje. Raczej trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać do kolejnego sezonu. Na razie - po powrocie Spójni do elity - jest w bezpośrednich meczach bilans 7:0 dla Kinga.