Kapelusz przechodzi z Chemika do Świtu. Hitowy transfer w III lidze piłkarskiej

Kapelusz ma 25 lat, gra jako napastnik lub skrzydłowy. W regionie jest już bardzo dobrze znany. Karierę zaczynał w Stali Szczecin, tam debiutował w seniorach, a w 2012 roku trafił do Pogoni Szczecin.

W portowym klubie występował w rezerwach klubu oraz w Młodej Ekstraklasie, nie udało mu się zadebiutować w dorosłej ekstraklasie, choć trenował także z pierwszą drużyną Pogoni. Od czterech sezonów Kapelusz z powodzeniem gra dla Chemika Police. Po spadku do okręgówki, pomógł mu awansować najpierw do IV ligi, następnie do III i wygrał razem z nim regionalny Puchar Polski rok temu. W ostatnim, krótszym sezonie III ligi, Kapelusz w 12 spotkaniach strzelił pięć bramek dla Chemika, z którym kończył mu się w czerwcu kontrakt. Świt nie musiał więc płacić za zawodnika rywalowi zza miedzy.