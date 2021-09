Kampania społeczna "W Nowym Kształcie". Szpital w Zdunowie wspiera walkę z otyłością! Leszek Wójcik

Otyłość to choroba, która przyczynia się do powstawania innych, równie niebezpiecznych schorzeń. Na szczęście można ją leczyć. Nadwaga to proces odwracalny! Jeden ze szczecińskich szpitali wspomaga kampanię, która pomaga walczyć z otyłością.