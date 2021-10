"Kamerzysta", youtuber ze Szczecina z kolejnym zarzutem. Tym razem sprawa dotyczy pobicia starszego mężczyzny

Chodzi o zdarzenie z 2 stycznia 2020 r. W południe 66-letni Edward N. poszedł na zakupy do sklepu przy ulicy Pokoju w Szczecinie. Wewnątrz był młody mężczyzna, który próbował nagrać film dla swojego kanału w Internecie. Ekspedientki nie wyraziły zgody.

Według świadków zaczął się awanturować. Mówił, że może nagrywać co chce i wymachiwał telefonem. Wtedy zareagował Edward N. i razem z kobietami próbowali wyprosić go ze sklepu. Przed sklepem doszło do incydentu i Edward N. został uderzony w twarz. Upadł na ziemię i na chwilę stracił przytomność.