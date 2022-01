Kacper Kozłowski zmienia klub. Pomocnik Pogoni Szczecin sprzedany do angielskiego klubu Brighton & Hove Albion F.C

- Zgodnie z ustaleniami dokładna kwota transakcji nie będzie ujawniana. Pogoń Szczecin potwierdza, że jest to suma ośmiocyfrowa (walutą transferu jest euro). Klub zapewnił sobie również dwucyfrowy udział procentowy przy ewentualnym kolejnym transferze zawodnika. Płatności za transfer piłkarza odbywać się będą w ratach przez najbliższe 3 lata - informuje komunikat Pogoni.

Nieoficjalnie - kwota transferu mogła wynieść ok. 10,5 mln euro. Brighton dopłaci pewne bonusy, jeśli Kozłowski spełni pewne zapisy w kontrakcie. Pogoń zagwarantowała też sobie 10 procent od kolejnego transferu.

- Nadszedł moment, którego tak naprawdę wszyscy od pewnego czasu się spodziewaliśmy – mówi Dariusz Adamczuk, dyrektor sportowy Pogoni. – O usługi Kacpra od wielu lat zabiegało wiele klubów i było oczywiste, że przyjdzie w końcu taka chwila, kiedy się pożegnamy. W 2021 roku kariera Kacpra niesamowicie przyspieszyła, czego efektem jest transfer do Brighton. Rozmawialiśmy z jego nowym klubem o powrotnym wypożyczeniu Kacpra do końca sezonu, ale w tej kwestii nie udało się niestety osiągnąć porozumienia. Wiem, że Kacper też trzymał kciuki za to, żeby wiosną mógł powalczyć z nami o najwyższe cele. Przeważyły jednak względy formalne. Teraz trzymam kciuki, by robił karierę na miarę swojego talentu.