Kacper Kozłowski z Pogoni: Liverpool? Nic nie wiem o ofercie, ale w tej chwili mnie to nie interesuje

Po zakończonym spotkaniu z Górnikiem Łęczna Kozłowski jako jeden z pierwszych opuścił szatnię Portowców. Od poniedziałku rozpocznie zgrupowanie z kadrą narodową. Pojedzie tam w świetnym nastroju – po zwycięstwie, po zdobytej bramce. O swoich emocjach i planach opowiedział przed wyjazdem...

O dobrym nastroju przed wyjazdem na kadrę

Gol strzelony w meczu z Górnikiem na pewno dał mi dużo pewności siebie. Szczerze mówiąc - nerwowych chwil nie czułem ani przed pierwszym powołaniem, ani gdy debiutowałem w Pogoni. Nie ma więc różnicy między pierwszym wyjazdem na kadrę a wyjazdem teraz. Cieszy to tak samo. Ja mogę obiecać, że będę dążył do tego, by nie była to moja ostatnia bramka w lidze.

O celu kadry narodowej

Gramy, by wygrywać. Chcemy odnieść dwa zwycięstwa. Ostatnio nie miałem kontaktu z selekcjonerem, ale myślę, że spokojnie sobie porozmawiamy podczas zgrupowania. Uważam, że mamy duże szanse wyjść z grupy. Jesteśmy zespołem, który wie, czego chce i coraz lepiej pokazuje na boisku.