Już w niedzielę Sanprobi Bieg Kobiet 2020! Świętuj aktywnie Dzień Kobiet w Szczecinie

Podobnie jak w poprzedniej edycji na uczestniczki czeka 5-kilometrowa trasa obejmująca dwie pętle prowadzące alejkami parku Kasprowicza. Start i meta znajdują się na Jasnych Błoniach. Drogę można przebiec lub przejść z kijkami. Zgodnie z tradycją żadna z uczestniczek nie przybiega na metę jako ostatnia. Organizatorzy gwarantują to co roku i zawsze dotrzymują słowa! Jak to możliwe? - Przekonacie się już 8 marca. Na wszystkie panie, które ukończą bieg, czekają zasłużone medale i gratulacje.

W biegu główny może wystartować ok. 1300 pań - informuje Magdalena Olesiuk z biura organizacyjnego imprezy. - Podkreślamy słowo “pań”, bo jest to sportowa impreza tylko dla kobiet. Panowie są mile widziani, ale w charakterze osób dopingujących. Uczestniczki będą rywalizować na dystansie 5 km. Ponadto w tym biegu będą mogły też wystartować dziewczynki powyżej 12. roku życia, ale muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna.

Dodatkowo odbędą się biegi dziewczynek w różnych kategoriach wiekowych - MINI SANPROBI Bieg Kobiet. - Chcemy przeprowadzić bieg na 300 m dla maluszków i do 6 lat. A na 1 km pobiegną dziewczynki w wieku 7-11 lat - dodaje Magdalena Olesiuk.

Organizatorem SANPROBI Biegu Kobiet 2020 jest Ruchowa Akademia Zdrowia , RAZ EVENT. Wydarzenie jest współfinansowane przez Gminę Miasto Szczecin ze środków na realizację zadania publicznego w zakresie “Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin”.

SANPRROBI Bieg Kobiet

08.03.2020 r. – start i meta: Jasne Błonia, Szczecin

godz. 10.20 - biegi dziewczynek

godz. 11.00 – 5 km nordic walking

godz. 12.15 – 5 km bieg

Rregulamin biegu i informacje : www.biegi.sanprobi.pl