Już w najbliższy weekend Jarmark Szczeciński. Co będzie można kupić?

Jarmark odbędzie się w dniach 30.04-3.05, od godziny 10 do 20. Jedynie ostatniego dnia impreza potrwa do 18. To będzie idealna okazja na zakup lokalnych i rzemieślniczych produktów.

Co będzie można znaleźć na stoiskach?

wędliny,

pieczywo,

rękodzielnictwo,

zioła.

Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci, takich jak malowanie twarzy czy dmuchane zamki.