Już niedługo na Zamku w Szczecinie wystąpi legendarny zespół Morcheeba

Morcheeba jest brytyjską grupą trip-hopową założoną w 1995 roku w Dover przez braci: Paula i Rossa Godfrey’ów. Sławę zespół zyskał dzięki Skye Edwards, którą poznali w Londynie. Ówczesna projektantka mody nadała utworom Morcheeby niesamowite brzmienie. Jej głos w połączeniu z muzyką braci Godfrey’ów sprawił, że grupa szybko zyskała sławę nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie. Pierwsza płyta wydana dzięki China Records w 1996 roku, o tytule „Who can you trust?’ zawierająca dużo dobrego, psychodelicznego trip-hopowego bitu, stwarzającego specyficzny klimat, zaprezentowała niepowtarzalny styl grupy. Kolejny album „Big calm” wydany w 1998 roku. W 2000 roku bestseller „Fragments of freedom” z przebojem „Rome wasn’t built in a day” zawierający już mniej trip-hopowe, a bardziej bluesowe kawałki z większą ilością wokalu Skye Edwards.

Ich nazwa to kombinacja słów: „mor”, czyli środek drogi (z ang. „middle of the road”) oraz „cheeba”, slangowy odpowiednik marihuany. Nieprzypadkowy dobór słów ? Ich muzyka to kombinacja nieco mrocznych trip-hopowych beatów z electro-blusem i popem.