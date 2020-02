Jimek, czyli Radzimir Dębski zagra koncert w Szczecińskiej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Radzimir Dębski wystąpi z towarzyszeniem MyOrchestra, złożonej z najzdolniejszych młodych muzyków - studentów i absolwentów najlepszych uczelni artystycznych w Polsce, wyłonionych we współpracy z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

Orkiestrę poprowadzi dwóch dyrygentów: Maciej Tworek, na co dzień blisko współpracujący z Krzysztofem Pendereckim oraz Radzimir Dębski, który zadyryguje własnymi utworami, również premierowym, napisanym specjalnie na tę okazję.

Koncert będzie 25 maja w szczecińskiej Filharmonii. Sprzedaż biletów startuje 14 lutego o godz. 12.

Radzimir Dębski o muzyce do „Ataku paniki”: To połączenie najdziwniejszej i najtrudniejszej do słuchania muzyki poważnej i techno