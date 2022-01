Jest więcej pieniędzy na remonty boisk i obiektów sportowych w woj. zachodniopomorskim

Wnioski o dofinansowanie inwestycji można składać do 28 lutego. O fundusze mogą się ubiegać samorządy gminne lub powiatowe z województwa zachodniopomorskiego. W tym roku pula środków wzrosła z 1,5 do 2 mln zł. Ponadto z 20 do 30 tys. zł zwiększy się również maksymalne wsparcie inwestycji, które może wynieść nawet 50 proc. wartości całkowitych kosztów. Każdy samorząd może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu, który uwzględniać ma jedną lokalizację. Dotacja musi być wykorzystana do końca grudnia br.

– Zdecydowaliśmy się na zwiększenie sumy przeznaczonej na pomoc w realizacji remontów, bo ich koszty w ostatnim czasie drastycznie wzrosły, a zainteresowanie wsparciem działań poprawiających lokalną bazę sportową nie słabnie - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Tylko w poprzednim roku przekazaliśmy dofinansowanie dla ponad 80 samorządów. Chodzi bowiem o to, by jak najwięcej osób mogło trenować, ćwiczyć oraz bawić się w nowoczesnych obiektach.