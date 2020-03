Jest umowa na rozbudowę Teatru Polskiego w Szczecinie

Oznacza to, że wkrótce ruszą prace przebudowy i rozbudowy obiektu przy ul. Swarożyca. Nowe sceny będą pierwszymi profesjonalnymi scenami dramatycznymi w Szczecinie.

- Na ten dzień czekaliśmy długo. Czekali na to wszyscy miłośnicy teatru w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, jak i artyści Teatru Polskiego. Jesteśmy jedynym miastem wojewódzkim, które nie ma budynku teatru, który został od początku wybudowany jako teatr. Dlatego też tak duża nasza determinacja, aby to dzieło rozpocząć i doprowadzić do końca. Dziś ruszamy. Nie sprzyja nam pandemia koronawirusa, ale wierzę, że za 2,5 roku hucznie będziemy świętowali otwarcie nowych przestrzeni teatru. Życzę powodzenia w realizacji inwestycji - mówił marszałek Olgierd Geblewicz.