Jest nowy pomysł na ożywienie alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Szczegóły projektu ogłosił Piotr Krzystek, prezydent Szczecina i przedsiębiorcy z al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Chodzi o:

- To nie jest przypadkowe, że te podmioty tu działają. Ta aleja ma coś w sobie i jest ważna dla Szczecina. Stąd decyzja o przygotowaniach do rewitalizacji tego miejsca. Chodzi nie tylko o przebudowę, ale także ożywienie tego miejsca. Jest teraz tendencja powrotu na ulicę, do ogródków restauracyjnych, małych sklepów. Raczej unikamy centrów handlowych, z powodu koronawirusa. Takie ulice jak nasza aleja wracają do łask - mówił prezydent Piotr Krzystek.