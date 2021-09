Jego droga z maty na scenę stand-up. Maciej „Lobo” Linke

Na początek cofnijmy się w czasie. Wielu chłopców marzy, żeby być piłkarzem, strażakiem albo policjantem. Co spowodowało, że Ty postawiłeś na sztuki walki?

Tak naprawdę, decyzja została podjęta za mnie, jeszcze dziesięć lat przed tym jak zacząłem trenować. Moi dwaj starsi bracia już trenowali judo w klubie Arkonia Szczecin. Nasza mama uważała, że jej synowie muszą umieć się obronić i przede wszystkim obronić później swoją dziewczynę. Zawsze nam mówiła, że sukcesy sportowe nie są najważniejsze, ale musimy umieć się bronić w różnych sytuacjach. Mieliśmy od niej przykaz trenowania do osiemnastych urodzin. Mój średni brat, mimo że był w kadrze Polski i mógł się dalej rozwijać, po osiemnastych urodzinach postanowił z tym skończyć. Nasz tata był piłkarzem, trenował w juniorach Pogoni Szczecin, później grał w niższych klasach rozgrywkowych. Zapalony piłkarz, a jednak nie pociągnął nas do tego sportu. Ja do 16 roku życia w ogóle nie umiałem grać w piłkę.