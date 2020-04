Jedziesz gdzieś samochodem? Lepiej miej dobry powód, by uniknąć mandatu

Zgodnie z obowiązującymi od kilku dni przepisami związanymi z koronawirusem, wyjście z domu powinno dotyczyć tylko spraw niezbędnych życiowo: dojazd do pracy, zakupy w sklepie, wizyta u lekarza, czy w aptece, spacer z psem.

W innych przypadkach możemy narazić się na mandat za złamanie zasad. To samo dotyczy jazdy samochodem. Policja nałożyła już kilka mandatów kierowcom, którzy nie mieli ważnego powodu, aby jechać samochodem. Dokładnych statystyk w tej sprawie nie ma.

- To nie jest tak, że kierowca jest zatrzymywany tylko po to, aby policjanci sprawdzali, gdzie jedzie. Takie pytania mogą paść podczas rutynowych kontroli, które prowadzimy, związanych z prędkością, kontrolą trzeźwości. Zgodnie z przepisami wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum - mówi podinsp. Alicja Śledziona z zachodniopomorskiej policji.