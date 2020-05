Jazda rowerem po Szczecinie - jaką trase wybrać, żeby było milo i wygodnie

W Szczecinie z każdym rokiem przybywają kolejne kilometry dróg rowerowych. Wciąż daleko nam do spójnego systemu, który pozwoliłby na wygodne i bezpieczne przemieszczanie się jednośladem po mieście, lecz pojawiają się już fragmenty, które pozwalają na komfortowe używanie roweru, zarówno jako codziennego środka komunikacji, jak i do rodzinnych weekendowych przejażdżek.

Rowerowy Szczecin Od kilku lat stowarzyszenie Rowerowy Szczecin prowadzi pomiary ruchu rowerowego na ulicach miasta. Są to badania, podczas których czynione są obserwacje w kilku punktach miasta. Na podstawie tego - mimo wszystko dość fragmentarycznego - monitoringu, można wywnioskować, że w ostatnich latach, po okresie wzrostu liczby rowerzystów w mieście, nastąpiła stagnacja udziału ruchu jednośladów w ogólnym transporcie. We wzroście ostatnich lat udział miało m.in. pojawienie się roweru miejskiego, lecz po okresie boomu, jego udział w całym ruchu rowerowym systematycznie spada. Ma na to wpływ m.in. wyeksploatowanie floty Bike_S. Według obserwacji przeprowadzonych przez stowarzyszenie w 2018 roku, mniejsza ilość wypożyczeń jednak nie wpłynęła na ogólną sumę podróży tym środkiem transportu, która była bardzo podobna jak w poprzednich latach. Oznacza to przyrost liczby osób używających własny rower.

Aby generować ruch rowerowy, a w konsekwencji umożliwiać mieszkańcom alternatywę dla samochodu, konieczna jest dobra i spójna infrastruktura, która pozwoli na bezpieczne, szybkie, wygodne przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi fragmentami miasta. Wystarczy spojrzeć na ścieżki, które powstały w ostatnich latach, np. przy ul. Ku Słońcu, 26 Kwietnia, al. Niepodległości czy Wyzwolenia. Te odcinki, choć nie są idealnie posklejane z niektórymi kierunkami (np. wciąż brakuje bezpiecznego połączenia al. Niepodległości z pl. Kościuszki) dają już możliwości, z których mieszkańcy korzystają. Kolejnym dowodem na to, że wystarczy kawałek dobrej drogi rowerowej, a pojawią się ludzie, niech będzie powstająca właśnie trasa pomiędzy osiedlem Bukowym, a Płonią. Przy dobrej pogodzie codziennie są tu tłumy. Co prawda mamy tu raczej do czynienia z jazdą rekreacyjną niż traktowaną jako sposób komunikacji, ale nie ma w tym nic złego, bo to się nie wyklucza. Po pierwsze, sama ta trasa, gdy już będzie gotowa, stanowić będzie ważny trakt pomiędzy osiedlami prawobrzeża oraz istotny fragment szlaku turystycznego. Po drugie, jazda rekreacyjna to pierwszy krok do tego, aby przekonać się, że rower może się przydać także w codziennych podróżach do pracy, szkoły na zakupy itp.

Gdzie jeździć? Z centrum do zieleni Poniżej przedstawiamy propozycję trasy, którą spokojnie można pokonać np. z dziećmi, przy okazji mamy po drodze kilka punktów, w kórych wygodnie można zrobić przerwy. Zacznijmy w samym centrum miasta, na Bramie Portowej. Stąd drogą rowerową wzdłuż al. Niepodległości jedziemy do pl. Żołnierza, skąd nadal ścieżką kontynuujemy podróż w stronę Urzędu Miasta. Następnie przez Jasne Błonia w stronę Różanki. Na ul. Zaleskiego, z powodu prac budowlanych przy węźle Łękno przejście w stronę Różanki jest zastawione barierkami, tutaj proponujemy skręcić w prawo i pojechać w dół, w kierunku Papieża Pawła VI. Wzdłuż tej ulicy na chodniku dopuszczony jest ruch rowerowy. Co prawda stan tortuaru pozostawia wiele do życzenia, ale to na szczęście krótki odcinek. Dojeżdżamy do ul. Niemierzyńskiej i tutaj ścieżką rowerową kierujemy się w stronę ul. Arkońskiej, wzdłuż której do al. Wojska Polskiego ciągnie się asaltowa droga dla jednośladów, w tym jej najnowszy odcinek równoległy do wyremontowanej właśnie ul. Arkońskiej. Powstała tu bardzo atrakcyjnie zlokalizowana "autostrada" rowerowa, dzięki której dojedziemy do kąpieliska Arkonka. W tym miejscu otwierają się kolejne możliwości. Możemy kontynuować jazdę w stronę al. Wojska Polskiego, bądź spróbować zawrócić traktem w stronę Syrenich Stawów. Jechać możemy też w kierunku Głębokiego.

Miejskie krążenie Wyruszamy z Bramy Portowej, tym razem w stronę ul. Dworcowej, dokąd wzdłuż al. Niepodległości prowadzi ścieżka rowerowa, nastepnie wyznaczonym dla rowerów przejazdem pokonujemy przez torowisko i dojeżdżamy do pasa rowerowego, który ciągnie się wzdłuż ul. 3 Maja (mowa o jezdni w kierunku ul. Narutowicza). Skręcamy w ul. Gabriela Narutowicza, gdzie w kierunku al. Piastów po części dojeżdżamy także pasem dla jednośladów. Pas przeznaczony dla rowerów wyznaczony jest także wzdłuż al. Piastów (w obu kierunkach). Stąd możemy skręcić w ul. Ku Słońcu. Co prawda na fragmncie tej ulicy od Piastów do ronda Pileckiego brakuje logicznie poprowadzonej infrastruktury rowerowej, ale tu ża skrzyżowaniem z Sikorskiego w kierunku Gumieniec pojawia się wygodna, bezpieczna ścieżka. Proponujemy jechać do ronda Gierosa i następnie skręcić w Derdowskiego, nadal ścieżką oraz następnie Taczaka (też ścieżką). Jazda rowerem po wyznaczonym pasie możliwa jest także wzdłuż sąsiadującą z Taczaka ul Łukasińskiego. Można jechać również Sosnabowskiego, lecz na ul. Szerokiej ścieżka się kończy, a kolejne ułatwienia dla cyklistów pojawiają się dopiero przy Netto Arenie i budowanej pętli tramwajowej. Tu drogą poprowadzoną ul. Franciszka Jarzyńskiego docieramy do al. Wojska Polskiego, skąd blisko już do bardzo przyzwoitej ścieżki wzdłuż Arkońskiej, którą z kolei dojedziemy do ul. Niemierzyńskiej (ścieżka urywa się przy Technoparku). Z Arkońskiej ścieżką można odbić także w ul. Wszystkich Świętych i jechać w kierunku Przyjaciół Żołnierza, Wilczej. Niestety, ścieżka i pasy rowerowe przy ul. Wilczej nie mają żadnego połączenia z sąsiadującą z nimi wybudowaną nową ścieżką przy Sczanieckiej. Takich czarnych plam na mapie miasta niestety znajdziemy jeszcze kilka i to one sprawiają, że niektórzy mogą się zniechęcać do jazdy rowerem po mieście. Szkoda, bo już dziś we w miarę przyzwoitych warunkach można robić trasy liczące kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów.