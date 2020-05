Jako pierwsi zaglądamy na nowe osiedle TBS w Dąbiu. Właśnie trwają odbiory

Osiedle powstaje między ul. Pokładową, Masztową i Drukarską w Dąbiu na prawobrzeżu Szczecina. Zbudowano tu 184 mieszkania.

Jak podkreśla inwestor, atutem jest bliskość plaży miejskiej i kąpieliska, które obecnie jest modernizowane (nad jeziorem nastąpiła chwilowa przerwa w pracach z powodów technicznych, trzeba wzmocnić teren, na którym stanie nowy budynek - przyp. red).

Mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe o powierzchni od 46 do 65 m kw. będą wykończone pod klucz. To znaczy, że będą praktycznie od razu do zamieszkania. Po stronie mieszkańców będzie jedynie umeblowanie. W pokojach będą wykładziny, w łazienkach – terakota oraz płytki ceramiczne, zlewozmywaki, wanny, umywalki, armatura sanitarna itp. Lokale na parterach mają przydomowe ogródki, na wyższych kondygnacjach – balkony. Inwestor przewidział dostosowanie niektórych mieszkań dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W każdej z klatek schodowych zaprojektowano wózkownie.