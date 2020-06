Jakie są ceny paliw w Szczecinie i regionie? Sprawdźcie!

Natomiast mieszkańcy kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego za litr On muszą średnio płacić 4,17 zł.

Z kolei to u nas najwięcej zapłacą kierowcy, którzy tankują LPG. Za litr trzeba zapłacić w tym tygodniu średnio 1,94 zł. W reszcie Polski jest taniej, a najtaniej płacą mieszkańcy śląskiego i świętokrzyskiego - 1,75 zł za litr.

Czekają nas podwyżki

- W najbliższym czasie ryzyko podwyżek jest wyraźne - mów dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol. - Trwa globalne „odbicie” po okresie pandemii, a więc spodziewać się należy tych zmian także i u nas. Jednak nie wynika to z jakiejś złej woli stacyjników, ale jest skutkiem zwyżek na rynku hurtowym. Co do horyzontu czasowego ewentualnych podwyżek, oczekiwać należy, że potrwają jeszcze przez jakiś czas. Przynajmniej dopóki OPEC+ realizuje zmniejszone wydobycie, co może trwać na razie do końca lipca.