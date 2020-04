Jaka pogoda na weekend? Prognozy dla Szczecina i regionu

- Ciśnienie będzie wysokie i cały czas będzie rosło - mówi Krzysztof Ścibor z Biura Prognoz Pogody Calvus. - Dotrze do nas także chłodne powietrze z północy, które przyniesie poranne przymrozki, brak opadów deszczu, ale też słońce.

W piątek w Szczecinie ma być maksymalnie 14 stopni Celsjusza, a nad morzem jedynie 8 stopni C. Nad morzem może wiać nieprzyjemny wiatr z północy. Będzie chłodno.

Sobota to nad ranem nawet minus 2 stopnie C, ale w dzień temperatura wzrośnie do 15 stopni C w Szczecinie i 8 nad morzem. Mogą pojawić się zachmurzenia, ale niewielkie.

W niedziele rano może być nawet minus 3 stopni C, w dzień 14 stopni C. A w ciagu dnia zachmurzenie okresami ma być umiarkowane.

W poniedziałek maja się już skończyć poranne przymrozki, ale nadal nie będzie zbyt ciepło, bo termometry moga w dzień pokazywać jedynie 15 stopni C.

- Dopiero od środy zrobi się cieplej - zapowiada synoptyk. - W środę termometry mogą pokazywać w Szczecinie nawet 18 stopni C , a nad morzem 12 stopni C.