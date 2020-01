Jaka pogoda czeka nas w weekend? Czy doczekamy się śniegu?

Ma być ciepło, ale pochmurno i deszczowo.

- W piątek temperatura wyraźnie wzrośnie - mówi Krzysztof Ścibor z Biura Prognoz Pogody Calvus. - W Szczecinie będzie 8 stopni Celsjusza, a nad morzem 6 stopni C. Przez cały dzień ma być pochmurno, a deszcz spadnie i to słaby dopiero wieczorem. Za to sobota ma być pochmurna i deszczowa przez cały dzień. Temperatura wzrośnie do 10-12 stopni w Szczecinie, a nad morzem ma być 8 stopni C.

- W niedzielę nie powinno padać - dodaje synoptyk. - Niestety, temperatura zacznie spadać. W niedzielę będzie już 8 stopni ciepła w Szczecinie, a nad morzem 6 stopni C. Za to pojawi się silniejszy wiatr z zachodu, który ma wiać w porywach z prędkością do 65 km/h. W poniedziałek nadal pochmurno i deszczowo z temperaturą od 6 do 8 stopni C.

- Od wtorku wróci zima, ale tylko na termometrach - twierdzi synoptyk. - Możemy się spodziewać opadów deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. W dzień temperatura będzie na plusie - jakieś 2-4 stopnie ciepła. Noce mają być chłodniejsze z temperaturą 1-2 stopnie ciepła. Tak ma być do czwartku. Za to przyszły weekend zapowiada się jeszcze chłodniejszy. - Ale za to słoneczny - twierdzi Krzysztof Ścibor. - W nocy za to temperatura spadnie nawet do minus 5 stopni, w dzień na plusie - 1-2 stopnie C.