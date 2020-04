Jak wygląda praca ratowników w dobie koronawirusa? WIDEO

Czy ludzie nauczyli się już tego, że kiedy podejrzewają u siebie koronawirusa powinni zgłosić się do sanepidu, a nie na pogotowie?

- Z tym mamy kłopot cały czas, ale na szczęście nie jest on już tak duży. Największym problemem dla nas jest kwestia zatajania swojego stanu zdrowia. Jeśli ktoś nam nie powie, że miał kontakt z osobą zarażoną lub, że ma gorączkę. To duży kłopot, bo wchodząc na wizytę zespół nie jest chroniony, wówczas może dojść do zakażenia i wyłączenia ratowników z pracy. Także oczekiwanie na wyniki wymazu, kiedy okazuje się, że niespodziewanie mogliśmy mieć do czynienia z osobą zakażoną, trwa kilka godzin. To duży stres, ale także strata czasu. Każda taka strata bardzo osłabia nasze moce przerobowe.