Jak wygląda praca na lodołamaczu? Sprawdziliśmy! [ZDJĘCIA]

W przedostatni dzień roku, po 7 rano, jeszcze w ciemności i mgle, Odyniec i nowiutki Ocelot, dla którego to pierwsze lodołamanie, pojawiły się przy gryfińskim nabrzeżu. Stanisław Dyrcz to członek załogi Ocelota. Choć to doświadczony marynarz, na lodołamaczach pracuje dopiero od kilku lat. – Jak wchodzimy w lód, to tak wszystko trzeszczy, że człowiek się zastanawia, czy to wytrzyma! – śmieje się. Ale tu wszyscy są zgodni: praca na lodołamaczu nie jest łatwa, a akcje kruszenia lodu zawsze powodują skoki adrenaliny.

Przed godziną 8 ruszamy w kierunku Widuchowej. Płyniemy Odyńcem, Ocelot jest kawałek przed nami. Cienki lód łatwo kruszy się pod naporem jednostek. Słychać charakterystyczny dźwięk pękającej tafli. W sterówce Odyńca siedzi kapitan jednostki, Paweł Turek. - Jest mgła, lód nawet cieniutki, powoduje, że nas znosi. Trzeba być bardzo czujnym… Rozmowę przerywa głos z radia. To kapitan lodołamacza Stanisław. – Ocelot, Odyniec, tu Stanisław, ja będę środkiem szedł… Stanisław płynie od strony Widuchowej. Paweł Turek spogląda na radar, gdzie pojawia się niewielka zielonka plamka. – Jesteśmy tuż tuż.