Jak się zmienia stadion Pogoni? Zobaczcie nowe zdjęcia z budowy

Jeszcze 6-7 tygodni temu mówiło się, że poślizg będzie wynosił ok. dwóch miesięcy. Jeśli nawet – nie będzie to miało większego znaczenia. Sezon 2019/20 kończy się w połowie lipca, a zaraz po nim pracownicy przejmą płytę główną na okres ok. dwóch miesięcy.

- W przerwie letniej prowadzone będą prace przy docelowej przebudowie płyty głównej boiska. Prace rozpoczną się zaraz po zakończeniu rozgrywek i jak przewiduje harmonogram robót, powinny potrwać ok. 7-8 tygodni. Z uwagi na poziom skomplikowania robót nie jest możliwe zrealizowanie tych prac w szybszym tempie. Zdajemy sobie sprawę, że ten etap budowy Stadionu Miejskiego może kolidować z rozpoczęciem nowego sezonu rozgrywek piłkarskich, dlatego jesteśmy w stałym kontakcie z Pogonią, który wypracowuje właściwe rozwiązania z Ekstraklasą SA. W razie potrzeby terminarz będzie ustalany w taki sposób, by wykonawca mógł zakończyć przebudowę płyty głównej bez większych przeszkód – informuje Piotr Zieliński, rzecznik spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie (inwestor).

- W zakresie dofinansowania: 30 kwietnia 2019 r. podpisana została umowa o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej”, w wysokości 30 mln złotych. Są to środki na budowę i wyposażenie Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, tj. budynku szatniowego, przygotowania fizycznego i odnowy biologicznej wraz z kompleksem boisk. Budowa Stadionu Miejskiego, czyli czterech nowych trybun, zaplecza szatniowego, zaplecza odnowy biologicznej i przygotowania fizycznego, oraz części administracyjnej i zagospodarowania (dróg dojazdowych, parkingów, chodników) nie jest objęta dofinansowaniem. 11 lipca 2019 r. Gmina Miasto Szczecin wysłała do Ministerstwa Sportu pismo z prośbą o zwiększenie dofinansowania do kwoty 78 mln zł wraz z wnioskiem i budżetem projektu. Czekamy na odpowiedź. W tym roku całą otrzymaną dotację skonsumujemy na realizację inwestycji, co oznacza, że w kolejnym roku stadion będzie budowany bez dotacji. Dlatego wciąż zabiegamy i liczymy na przyznanie dodatkowych środków z Ministerstwa Sportu. W tej chwili na inne źródła dofinansowania nie możemy liczyć, ponieważ nie ma takich programów – informuje Zieliński.