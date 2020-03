Jak idzie budowa Węzła Głębokie? Najnowsze informacje i zdjęcia

Wielka wycinka przy Głębokim. Przygotowania do budowy węzła [ZDJĘCIA]

W związku z realizacją robót budowlanych, od przyszłego tygodnia do odwołania, na wybranych odcinkach ul. Kupczyka wprowadzony będzie ruch wahadłowy. Utrudnienia będą występować w zależności od miejsca prowadzenia robót budowlanych.

W ramach inwestycji wykonana zostanie pętla tramwajowo-autobusowa z peronami tramwajowo-autbusowymi door to door, miejscami postojowymi kiss&ride, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym, stanowiskiem wypożyczalni roweru miejskiego.

Na ul. Zegadłowicza zaprojektowano jezdnię o szerokości 7 m (2 x 3,5 m) na odcinku od skrzyżowania al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Kąpieliskową – ok. 300 m. Wykonane zostanie także włączenie do nowego układu drogowego ul. Kąpieliskowej.